京東（9618）公布攻港多項動作後，京東公布，根據京東消費趨勢顯示，京東APP香港站的大量商品銷售急速上升，當中以家電類產品表現最為亮眼。其中，百奧PD100A抽濕機及戴森（Dyson）HD16風筒銷量分別錄得按周增長17倍及13倍；美的與格力兩大品牌電風扇銷量，同比升幅皆逾10倍。
京東指，不僅家電類商品銷情火熱，家居清潔紙品、個人護理、糧油調味、零食飲品等日常生活用品，銷量亦錄得明顯增長。
另以家庭清潔紙品為例，銷售數據顯示，香港消費者在短短三日內，已於京東購買超過10萬包抽紙巾。從品牌整體表現來看，過去一周，得寶與維達於京東APP香港站的成交額均錄得倍數增長等。
京東指，自3月24日宣布加碼拓展香港市場以來，京東持續升級本地服務，先後推出「買貴就賠」、自營家電一件包郵，隨後再加碼推出自營大家電免費安裝、自提免運費等貼心措施。此外，首次下載京東APP的新用戶亦可獲贈總值600元人民幣的優惠券大禮包，並享有滿99元人民幣免運費等新人專屬福利。
京東指，從過去一周的表現可見，在多元的優質商品選擇及超值價格吸引下，大量香港消費者已成為京東的忠實用戶。京東APP更連續多日在香港App Store免費下載榜中穩佔榜首位置。
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