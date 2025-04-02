外電報道指，內地據悉近期進一步收緊對境內企業對美國直接投資的管控。此舉可能為中國在與美國加劇的貿易爭端中，增加談判籌碼。報道引述消息人士稱，中國國家發展和改革委員會近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案和核准。地方發改委過去一兩周更已經陸續收到相關通知，目前尚不清楚這項措施出台的目的和持續的時間。
消息人士還指，截至目前，境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。但是由於信息未正式公開，消息人士要不願具名。國家發改委和商務部沒有立即回應彭博。
此前，內地基於國家安全和資本流動的考慮，已經對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措，反映了中美經貿關係，因為特朗普關稅威脅而日趨緊張。彭博報道有關消息後，美股期貨跌至日內新低。
美國總統特朗普預期將於今日美國時間公佈新一批關稅措施。其政府2月曾發布一份備忘錄，要求限制中國在美國科技、能源和其他戰略領域的投資。根據中國商務部的數據，2023年中國對外直接投資同比上升8.7%，但對美國下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美存量投資僅佔中國對外直接投資存量的2.8%。
中國境外直接投資(ODI)，指的是中國境內企業直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。
境內企業從事上述直接投資項目，根據投資金額的大小，行業、國家等因素需要履行相應的備案與核准手續，這些程序通常涉及商務部、發改委和外匯局等部門。
彭博在2月份引述消息人士指，中國的監管部門此前已經開始嚴查企業對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。出於對新一輪中美貿易戰和對華加徵大額關稅的擔憂，直接投資項下資金加速流出中國。外匯局代客結售匯口徑下，直接投資項過去曾一直和貨品貿易，同為外匯流入中國的基本來源，但是自2022年起，已現逆轉，並出現淨流出，並且持續至今。
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