消息人士還指，截至目前，境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。但是由於信息未正式公開，消息人士要不願具名。國家發改委和商務部沒有立即回應彭博。

此前，內地基於國家安全和資本流動的考慮，已經對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措，反映了中美經貿關係，因為特朗普關稅威脅而日趨緊張。彭博報道有關消息後，美股期貨跌至日內新低。

美國總統特朗普預期將於今日美國時間公佈新一批關稅措施。其政府2月曾發布一份備忘錄，要求限制中國在美國科技、能源和其他戰略領域的投資。根據中國商務部的數據，2023年中國對外直接投資同比上升8.7%，但對美國下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美存量投資僅佔中國對外直接投資存量的2.8%。

中國境外直接投資(ODI)，指的是中國境內企業直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

境內企業從事上述直接投資項目，根據投資金額的大小，行業、國家等因素需要履行相應的備案與核准手續，這些程序通常涉及商務部、發改委和外匯局等部門。

彭博在2月份引述消息人士指，中國的監管部門此前已經開始嚴查企業對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。出於對新一輪中美貿易戰和對華加徵大額關稅的擔憂，直接投資項下資金加速流出中國。外匯局代客結售匯口徑下，直接投資項過去曾一直和貨品貿易，同為外匯流入中國的基本來源，但是自2022年起，已現逆轉，並出現淨流出，並且持續至今。

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