該集團指，合營平台將與其引入的基石投資者，和中信資本特殊機會投資部引入之其他投資者，在內地積極探索及投資各類受壓資產，尤其因為投資期限錯配、債務期限壓力等原因可能以較大幅度折扣定價；及具備透過營運改進工作提升價值的潛力；甚至符合城市更新及國家政策方向，具有以多種方式退出的可能性之項目。該平台擬投資的項目，均須經合營公司投資委員會一致同意。

由於在2024年的中央經濟會議中，進一步強調盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作。推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度。中國新城市董事會預計，基於存量資產退出、困境資產轉讓、違約貸款出清等的受壓資產併購重組將提供更多市場機會，其目標為透過合營平台把握該等機會。這亦代表集團業務模式的創新，從傳統商業地產開發運營業務模式擴展至提供資產管理服務等輕資產模式，探索構建輕重並舉的業務模式，此舉亦將優化資產負債表，同時拓展於來自資產管理費及資產增值機會的收入。中國新城市的目標是，透過是次機會藉此將業務組合多元化發展，並在當前市場環境下把握新的增長機會。