加徵關稅稅率最高的是柬埔寨的49%，越南為46%，台灣為32%，歐盟則為20%，日本稅率被設在24%、韓國25%、印度26%，新加坡10%、英國10%。

特朗普表示，「多年來，勤勞的美國公民被迫旁觀其他國家變得富有和強大，而其中很大一部分是以我們的利益為代價的。但現在，輪到我們變得繁榮了」。

針對特朗普政府認定對美國做法最惡劣的國家，更高的「對等」稅率基於當局對其向美國商品徵收的關稅和非關稅壁壘的統計。按照特朗普的計劃，這些面臨更高、量身定制稅率的國家將被徵收相當於該計算額一半的關稅。

白宮官員表示，10%的對等關稅將於4月5日生效，而更高的關稅則會在4月9日零時零一分執行。

加拿大和墨西哥已經面臨與販毒和非法移民相關的25%關稅，這些將保持不變，但同時兩國不在美國對等關稅的打擊範圍內。特朗普在其第一個總統任期內促成的美墨加協定所涵蓋的商品將繼續得以豁免。

特朗普表示，如果其他國家取消對美國出口的貿易壁壘他將考慮降低稅率。「我說的是要終止你們自己的關稅，取消貿易壁壘，不要操縱你們的匯率」。

財政部長貝森特敦促美國貿易伙伴不要對特朗普的對等關稅採取報復性措施。「是我的話就不會試圖報復」， 「只要你們不報復這就是數字的高端」。

花旗集團經濟學家Veronica Clark表示，「初步數字確實比我們預期的要高」，「這可能會推高某些進口商品的價格。但總體而言，我們對更廣泛的通脹溢出效應並不那麼擔心，因為需求較為疲軟」。

道期現跌2.4%；標期現跌3.53%；納期現跌4.44%。

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