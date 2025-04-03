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關稅公布前 美股上升 道指升235點 美債息降至逾3周低

美債息降至逾3周低，息差收窄，倒掛擴闊，金龍指數下跌，美股上升。收市後，特朗普宣布對所有貿易伙伴起步10%的對等關稅，中國被加徵34%，離岸人民幣重挫至兩個月低點，美期大跌，金價再創紀錄新高。

The Information報道，特朗普將公布對TikTok的方案，料讓字節跳動保有19.9%持股，將向美國投資者授權使用TikTok的算法。亞馬遜據悉已向白宮提交對TikTok美國業務的收購報價，特朗普政府尚未認真考慮。

經濟數據方面，ADP數據顯示，美國3月私營部門新增就業超預期反彈，但薪資增長放緩。聯儲局理事Kugler支持維持利率不變，以應對通脹上行風險。知名經濟學家El-Erian預計聯儲局2025年僅減息一次。

個股方面，Tesla第一季度交付量下滑13%至近三年低點。中國乘聯分會數據顯示，Tesla上海工廠3月份交付量連續第六個月走低，在華佔有率持續流失。白宮稱，馬斯克在完成政府效率部工作後將不再擔任公職。日本任天堂將於6月5日正式發布Switch 2遊樂器，在美國售價將為449.99美元。

道瓊斯工業平均指數收漲235點，升幅0.57%，報42225點。標普500指數收漲37點，升幅0.68%，報5670點。納斯達克綜合指數收漲151點，或0.87%，報17601點。

高盛升2.67%，報563.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻90點，而麥當勞跌0.65%，報311.58元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.89元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報157.04元，跌0.01%，亞馬遜(美：AMZN)收市報196.01元，升1.99%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報583.93元，跌0.35%，英偉達(美：NVDA)收市報110.42元，升0.24%，微軟(美：MSFT)收市報382.14元，跌0.01%，Tesla (美：TSLA)收市報282.76元，升5.32%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報536點。德國DAX指數收跌0.67%，報22390點；法國CAC 40指數跌0.23%，報7858點；英國富時100指數收跌0.31%，報8608點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.09%，報7696點。

美國2年期債息曾跌最多1.38%，低見3.8276厘，是3月11日3.8253厘後最低。收市報3.8584厘，是2024年10月3日後收市新低，當日報3.7053厘。連跌5日，累計跌0.1582厘，對上一次連跌5日是2月27日。

美國10年期債息曾跌最多1.46%，低見4.108厘，是3月4日4.104厘後最低。收市報4.1307厘，是2024年10月18日後收市新低，當日報4.0828厘。連跌4日，累計跌0.2288厘，對上一次連跌4日是3月20日。

美2年期10年期債息差曾低見25.795基點，是3月20日24.072基點後最低。收市報26.238基點，是3月19日後收市新低，當日報26.224基點。連跌4日，累計跌10.318基點，對上一次連跌4日是3月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾低見19.864基點，是3月4日22.55基點後最闊。收市報18.486基點，是2024年12月9日後收市最闊，當日報20.381基點。連跌4日，累計跌24.606基點，對上一次連跌4日是2月24日。

金龍指數曾跌最多1.14%，是3月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見7614.87點，是3月31日7534.95點後最低。收市報7696.47點，是3月31日後收市新低，當日報7664.88點。

道指曾升最多0.93%，是3月31日後最大升幅，當日升幅為1.36%。高見42382.27點，是3月27日42523.84點後最高。收市報42225.32點，是3月27日後收市新高，當日報42299.7點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月21日。

標指曾升最多1.1%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.9%。高見5695.31點，是3月27日5732.28點後最高。收市報5670.97點，是3月27日後收市新高，當日報5693.31點。連升3日，累計升90.03點，對上一次連升3日是3月25日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月21日。

納指曾升最多1.53%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.4%。高見17716.52點，是3月28日17763.28點後最高。收市報17601.05點，是3月27日後收市新高，當日報17804.03點。連升2日，累計升301.76點，對上一次連升2日是3月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月21日。

 

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