個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.86%，折合報498.34元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報126.28元；美團（3690）跌0.41%，折合報156.96元；匯控（0005）升1.23%，折合報90.25元；建行（0939）升0.11%，折合報6.89元。

道期現跌1.993%；標期現跌2.98%；納期現跌3.82%。日本東證指數現跌2.97%；韓國KOSPI指數現跌1.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.52%。

VIX指數隔晚跌1.19%或0.26點，報21.51點。

紐油現跌2.9%或2.08美元，報69.63美元；布油現跌2.76%或2.07美元，報72.88美元；金價現升0.58%或18.33美元，報3152.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或7.5美元，報9700.5美元。比特幣現跌2.69%或2305.5美元，報83348.04美元；美國10年期債息現跌1.69%或0.07厘，報4.0607厘。

今日焦點股份可留意：

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。

GIC減持財險（2328）至5%以下。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。

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