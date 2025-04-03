moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升3點 夜期低水109點 美期亞股跌

美股上升，港股ADR升3點或0.01%，報23206點，夜期升115點或0.5%，報23094點，夜期低水109點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.86%，折合報498.34元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報126.28元；美團（3690）跌0.41%，折合報156.96元；匯控（0005）升1.23%，折合報90.25元；建行（0939）升0.11%，折合報6.89元。

道期現跌1.993%；標期現跌2.98%；納期現跌3.82%。日本東證指數現跌2.97%；韓國KOSPI指數現跌1.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.52%。

VIX指數隔晚跌1.19%或0.26點，報21.51點。

紐油現跌2.9%或2.08美元，報69.63美元；布油現跌2.76%或2.07美元，報72.88美元；金價現升0.58%或18.33美元，報3152.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或7.5美元，報9700.5美元。比特幣現跌2.69%或2305.5美元，報83348.04美元；美國10年期債息現跌1.69%或0.07厘，報4.0607厘。

今日焦點股份可留意：

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。

GIC減持財險（2328）至5%以下。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。

 

其他報道

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免

關稅公布前 美股上升 道指升235點 美債息降至逾3周低

TRON孫宇晨稱FDT已資不抵債 指香港監管存在重大漏洞敦促迅速解決問題

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54% 納期跌逾4%

北水增持協鑫科技 減持盈富