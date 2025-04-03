moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開564點 科指跌3% 見兩個月低 阿里、京東跌逾5%

恒指今早低開564點或2.44%，報22638點，大市成交金額39億元；國指今早低開219點或2.57%，報8312點。恒生科技指數開市報5257點，跌3.11%。上升股份比例為2.15%，下跌為20.28%，無升跌為77.55%。三大指數創逾一周最大跌幅，成份股全跌，恒指國指見1個月低，科指近兩個月低。取消中國小額包裹關稅豁免，阿里巴巴（9988）、京東（9618）跌逾5%。

藍籌0隻升，83隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）跌0.21%，報47.5元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌10.19%，報55.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報20.1元，跌0.99%；跌幅最大的是京東（9618）開市報152.4元，跌5.87%。

恒指續低於10天線(23359.54點)，下試50天線(22648.67點)。科指10天線(5504.9點)下試50天線(5468.27點)，指數續低於50天線。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.43%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見22638.21點，是3月4日22547.53點後最低。連跌2日，累計跌568.63點，對上一次連跌2日是3月31日。

科指曾跌最多3.11%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5257.91點，是2月13日5201.34點後最低。

國指曾跌最多2.57%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見8312.46點，是3月4日8209.09點後最低。連跌2日，累計跌224.88點，對上一次連跌2日是3月31日。

個股表現

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免。

阿里巴巴（9988）開市報122.5元，跌5.77%。

京東（9618）開市報152.4元，跌5.87%。

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。無成交，報6.09元。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。無成交，報0.66元。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。開市報152.4元，跌5.87%。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。開市報87.45元，跌0.62%。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。開市報6.72元，跌1.18%。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。開市報3.04元，跌1.62%。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。無成交，報0.13元。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。開市報63.25元，跌0.63%。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。無成交，報0.211元。

GIC減持財險（2328）至5%以下。開市報14.66元，跌2.01%。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。開市報43.8元，跌1.68%。

破頂股表現

破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2279元，開市報2279元，升1.74%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見290.8元，開市報290.8元，升0.8%。

破底股方面

創52周低，其中包括，兗煤澳洲（3668）低見24.4元，開市報24.4元，跌2.4%；第一拖拉機股份（0038）低見6.02元，開市報6.02元，跌0.33%；莎莎國際（0178）低見0.62元，開市報0.62元，跌1.59%；廣深鐵路股份（0525）低見1.73元，開市報1.73元，跌0.57%；新特能源（1799）低見4.8元，開市報4.8元，跌3.03%；泉峰控股（2285）低見15.2元，開市報15.2元，跌14.7%

異動股

上升異動股，包括，金石控股集團（1943）開市報0.131元，升33.67%；紫元元（8223）開市報2元，升13.64%；易居企業控股（2048）開市報0.198元，升10%；華控康泰（1312）開市報0.029元，升7.41%；帝王國際投資（0928）開市報0.031元，升6.9%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.016元，升5.44%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報6.25元，升5.4%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報2.75元，升4.96%；CLSA PREMIUM（6877）開市報0.238元，升4.85%；億勝生物科技（1061）開市報4.78元，升4.6%；舒寶國際（2569）開市報0.54元，升3.85%。

下跌異動股，包括，晶苑國際（2232）開市報5元，跌14.97%；泉峰控股（2285）見52周低15.2元，開市報15.2元，跌14.7%；雲康集團（2325）開市報2.82元，跌12.69%；諾亞控股（6686）開市報14元，跌12.61%；華新手袋國際控股（2683）開市報0.55元，跌11.29%；凱富善集團控股（8512）開市報0.3元，跌10.45%；應星控股（1440）開市報4.32元，跌10.19%；申洲國際（2313）開市報55.55元，跌10.19%；浦林成山（1809）開市報7.37元，跌9.9%。

 

其他報道

美國對華關稅疊加至54% 分析料中國對美出口大降 反制將嚴重升級

對等關稅 中國國債長債息 見1個月低 離岸人民幣1個月最弱 金價創新高

正力新能IPO 入場費2506.02元

大摩：中國和越南很難通過談判與美國達成關稅協議

韓國：將儘量減少美國關稅對經濟影響

港股ADR升3點 夜期低水109點 美期亞股跌

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免

關稅公布前 美股上升 道指升235點 美債息降至逾3周低

TRON孫宇晨稱FDT已資不抵債 指香港監管存在重大漏洞敦促迅速解決問題

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54% 納期跌逾4%

北水增持協鑫科技 減持盈富