藍籌0隻升，83隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）跌0.21%，報47.5元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌10.19%，報55.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報20.1元，跌0.99%；跌幅最大的是京東（9618）開市報152.4元，跌5.87%。

恒指續低於10天線(23359.54點)，下試50天線(22648.67點)。科指10天線(5504.9點)下試50天線(5468.27點)，指數續低於50天線。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.43%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見22638.21點，是3月4日22547.53點後最低。連跌2日，累計跌568.63點，對上一次連跌2日是3月31日。

科指曾跌最多3.11%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5257.91點，是2月13日5201.34點後最低。

國指曾跌最多2.57%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見8312.46點，是3月4日8209.09點後最低。連跌2日，累計跌224.88點，對上一次連跌2日是3月31日。

個股表現

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免。

阿里巴巴（9988）開市報122.5元，跌5.77%。

京東（9618）開市報152.4元，跌5.87%。

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。無成交，報6.09元。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。無成交，報0.66元。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。開市報152.4元，跌5.87%。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。開市報87.45元，跌0.62%。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。開市報6.72元，跌1.18%。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。開市報3.04元，跌1.62%。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。無成交，報0.13元。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。開市報63.25元，跌0.63%。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。無成交，報0.211元。

GIC減持財險（2328）至5%以下。開市報14.66元，跌2.01%。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。開市報43.8元，跌1.68%。

破頂股表現

破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2279元，開市報2279元，升1.74%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見290.8元，開市報290.8元，升0.8%。

破底股方面

創52周低，其中包括，兗煤澳洲（3668）低見24.4元，開市報24.4元，跌2.4%；第一拖拉機股份（0038）低見6.02元，開市報6.02元，跌0.33%；莎莎國際（0178）低見0.62元，開市報0.62元，跌1.59%；廣深鐵路股份（0525）低見1.73元，開市報1.73元，跌0.57%；新特能源（1799）低見4.8元，開市報4.8元，跌3.03%；泉峰控股（2285）低見15.2元，開市報15.2元，跌14.7%

異動股

上升異動股，包括，金石控股集團（1943）開市報0.131元，升33.67%；紫元元（8223）開市報2元，升13.64%；易居企業控股（2048）開市報0.198元，升10%；華控康泰（1312）開市報0.029元，升7.41%；帝王國際投資（0928）開市報0.031元，升6.9%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.016元，升5.44%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報6.25元，升5.4%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報2.75元，升4.96%；CLSA PREMIUM（6877）開市報0.238元，升4.85%；億勝生物科技（1061）開市報4.78元，升4.6%；舒寶國際（2569）開市報0.54元，升3.85%。

下跌異動股，包括，晶苑國際（2232）開市報5元，跌14.97%；泉峰控股（2285）見52周低15.2元，開市報15.2元，跌14.7%；雲康集團（2325）開市報2.82元，跌12.69%；諾亞控股（6686）開市報14元，跌12.61%；華新手袋國際控股（2683）開市報0.55元，跌11.29%；凱富善集團控股（8512）開市報0.3元，跌10.45%；應星控股（1440）開市報4.32元，跌10.19%；申洲國際（2313）開市報55.55元，跌10.19%；浦林成山（1809）開市報7.37元，跌9.9%。

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