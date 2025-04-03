許長泰認為，短期內風險資產包括美國和亞洲股票可能面臨壓力，對增長疲弱的擔憂目前超過對通脹的擔憂，可能會促使資金流入政府債券等避險資產。

不過，許長泰認為投資者可以探索一些機會，雖然中國內地面臨34%的關稅，但香港和內地市場表現出韌性，部分原因是內地可能推出刺激措施，而新關稅可能會推動更多支持政策，內地人工智能發展也可能繼續推動企業盈利。同樣，歐洲股票可能受益於政府增加國防投資。

另外，一些經濟體面臨較小關稅增加，如澳洲、英國、巴西和新加坡；關稅通常對商品的影響大於服務，金融、醫療保健和消費服務等行業的公司可能因進口成本上升而面臨較小的利潤壓力。

總體而言，是次美國關稅可能在短期內削弱風險情緒，挑戰全球增長，全球股票和債券的多元化投資組合可以幫助應對波動期。固定收益、股票股息、替代資產或帶有期權覆蓋的策略等收入來源在資產價格因政策引發的波動中仍然至關重要。

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