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渣打：關稅打擊內地及其他地區出口 10年國債息年底料跌至1.4%

彭博社報道，渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，美國關稅將嚴重損害中國的出口，亦影響過往向外轉移生產地的「中國+1」的地區，通貨緊縮仍將是中國主要主題，預計債息下跌幅度繼續擴大，維持今年年底前10年期國債息或下至1.4%。

劉潔表示，中國對美國的間接出口也將受到嚴重打擊，因為所有「中國+1」經濟體也被徵收了最高的關稅

全球經濟增長將受到打擊，除非全球出台協調一致的財政刺激措施，而這將進一步削弱全球對中國商品的需求。

劉潔表示，美國對中國的關稅比預期的要糟糕，但高於平均水平的程度與過去兩個月大致相同。但貨幣貶值也不太可能，因為這是特朗普計算對等關稅的一部分，預計人民幣即期匯率在7.35下方。

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