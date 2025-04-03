報告顯示，受惠政策及需求改善，新訂單增幅創下3個月新高，經營活動亦加速增長，企業也看好經營前景，但市場競爭加劇，服務業下調銷售價格。內需改善，新增出口持平。製造業及服務業供需持續改善，製造業外需強勁，市場對未來仍抱持樂觀預期。

報告內容：

3月份，中國服務業繼續擴張，經營活動和新訂單量在最近調查期間內皆加速增長。企業也看好經營前景。雖然用工數量下降，但企業透過提高效率，清理積壓業務。同時，市場競爭加劇，導致服務業企業在投入成本重拾漲勢的3月份仍選擇下調銷售價格。

3月，財新中國通用服務業經營活動指數(經季節性調整)錄得51.9，超過2月份(51.4)。目前指數已連續27個月維持在50.0臨界值上方，最新數值說明中國服務業活動持續增長，增長雖然溫和，但自去年12月後已屬最顯著。

新接業務量增長，支撐最近服務業活動擴張。據調查樣本企業反映，得益於政策扶持與需求廣泛改善，加上各種行銷措施，月內新訂單增幅創下3個月新高。最新數據顯示，新增業務總量擴張，主要是受內需改善所驅動，新增出口業務量在3月呈現持平狀態。

調查樣本企業也表示，第一季度末，由於企業效率改善，積壓工作量連續第三個月下降，但整體降幅仍屬輕微。3月份產能出現富餘跡象，導致用工重現收縮，收縮率雖然是將近一年來最急劇，但仍屬小幅。月內還有部分企業是出於成本考量而減少用工。

事實上，平均投入成本經歷上月微降後，在3月恢復上升。調查樣本企業普遍表示，用工費用上揚，供應商加價，是導致成本上升的主要因素。不過，當月投入成本升幅僅算輕微。服務業企業普遍選擇自行消化成本增幅，並且連續第二個月降低銷售價格，降幅雖然輕微，但已是6個月來最顯著。

據反映，市場競爭壓力加劇，服務業企業以降價促銷。

3月，服務業整體對經營前景保持樂觀。調查樣本企業普遍寄望，國內扶持政策和企業拓展措施在未來12個月促進銷售和產出。當月企業樂觀度雖然繼續高於2024年均值，但相比2月份減弱。部分企業對全球經濟和地緣政治前景感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業PMI錄得51.9，較前月上升0.5個百分點，服務業PMI自2023年初以來繼續位於榮枯線之上，市場景氣度持續恢復。

王喆表示，服務業供需繼續擴張。市場條件持續改善，供需雙雙向好，並較前月略有加速。服務業營業活動指數及新訂單指數均連續第27個月高於榮枯線並錄得2025年以來新高。3月，外需維持穩定，新出口訂單指數恰位於榮枯線上。

王喆表示，服務業就業低迷。企業出於降成本考量，用工態度謹慎，服務業就業指數降至收縮區間。這不僅是該指數近四個月來第三次低於榮枯線，收縮幅度也創下過去11個月以來的最大值。企業供給側降本增效持續減少積壓工作量，積壓工作指數連續第三個月錄得收縮區間。

王喆表示，服務業價格仍承壓。供應商物價及薪資水準略有上浮，企業投入品價格微漲。服務業企業在銷售端仍以降價促銷應對激烈的市場競爭，服務業收費物價指數在收縮區間降至近六個月以來新低。

王喆表示，服務業市場情緒保持樂觀。服務業經營預期指數較前月略有下降但仍維持在擴張區間，服務業企業對未來國內政策支持期待，不過也有企業對可能的貿易環境惡化表示擔憂。

綜合指數方面，3月，綜合產出指數從2月的51.5升至51.8，生產經營活動錄得去年11月後最強增速。製造業與服務業的產出皆加速擴張。

產出擴張的核心動力是新接業務量增長，包括新接出口業務量的增長。積壓業務量也連續兩個月上升，但用工規模下降，原因主要與服務業裁員有關。企業對經營前景整體保持樂觀，信心度仍高於2024年均值，但較2月份減弱。

價格方面，平均銷售價格連續第四個月錄得下降，投入成本的降幅雖屬輕微，但已是將近五年以來最顯著。

王喆表示，綜合PMI連續第17個月高於榮枯線。製造業及服務業供需持續改善，製造業外需強勁，價格水準維持低位，銷售端價格承壓明顯，製造業就業略有轉好，服務業就業形成拖累，市場對未來仍抱持樂觀預期。

王喆表示，今年前兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較低迷，通縮壓力客觀存在，歸根究底在於國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。

王喆表示，今年政府將大力提振消費作為經濟工作的首要任務，這需要政策在穩定勞動力就業、減輕居民生活負擔、增加居民可支配所得方面多做文章，穩股市樓市、增加居民財產性收入亦是促進消費的重要保障。

王喆表示，2025年，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

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