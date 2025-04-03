moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財新中國3月服務業PMI升至51.9 勝預期

財新傳媒與S&P Global發布3月中國服務業經營活動指數，指數從2月份的51.4上升至51.9，好過預期的51.5，連續27個月在50之上；上年同月52.7。綜合指數由51.5升至51.8，連續第17個月高於50。

報告顯示，受惠政策及需求改善，新訂單增幅創下3個月新高，經營活動亦加速增長，企業也看好經營前景，但市場競爭加劇，服務業下調銷售價格。內需改善，新增出口持平。製造業及服務業供需持續改善，製造業外需強勁，市場對未來仍抱持樂觀預期。

報告內容：

3月份，中國服務業繼續擴張，經營活動和新訂單量在最近調查期間內皆加速增長。企業也看好經營前景。雖然用工數量下降，但企業透過提高效率，清理積壓業務。同時，市場競爭加劇，導致服務業企業在投入成本重拾漲勢的3月份仍選擇下調銷售價格。

3月，財新中國通用服務業經營活動指數(經季節性調整)錄得51.9，超過2月份(51.4)。目前指數已連續27個月維持在50.0臨界值上方，最新數值說明中國服務業活動持續增長，增長雖然溫和，但自去年12月後已屬最顯著。

新接業務量增長，支撐最近服務業活動擴張。據調查樣本企業反映，得益於政策扶持與需求廣泛改善，加上各種行銷措施，月內新訂單增幅創下3個月新高。最新數據顯示，新增業務總量擴張，主要是受內需改善所驅動，新增出口業務量在3月呈現持平狀態。

調查樣本企業也表示，第一季度末，由於企業效率改善，積壓工作量連續第三個月下降，但整體降幅仍屬輕微。3月份產能出現富餘跡象，導致用工重現收縮，收縮率雖然是將近一年來最急劇，但仍屬小幅。月內還有部分企業是出於成本考量而減少用工。

事實上，平均投入成本經歷上月微降後，在3月恢復上升。調查樣本企業普遍表示，用工費用上揚，供應商加價，是導致成本上升的主要因素。不過，當月投入成本升幅僅算輕微。服務業企業普遍選擇自行消化成本增幅，並且連續第二個月降低銷售價格，降幅雖然輕微，但已是6個月來最顯著。

據反映，市場競爭壓力加劇，服務業企業以降價促銷。

3月，服務業整體對經營前景保持樂觀。調查樣本企業普遍寄望，國內扶持政策和企業拓展措施在未來12個月促進銷售和產出。當月企業樂觀度雖然繼續高於2024年均值，但相比2月份減弱。部分企業對全球經濟和地緣政治前景感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業PMI錄得51.9，較前月上升0.5個百分點，服務業PMI自2023年初以來繼續位於榮枯線之上，市場景氣度持續恢復。

王喆表示，服務業供需繼續擴張。市場條件持續改善，供需雙雙向好，並較前月略有加速。服務業營業活動指數及新訂單指數均連續第27個月高於榮枯線並錄得2025年以來新高。3月，外需維持穩定，新出口訂單指數恰位於榮枯線上。

王喆表示，服務業就業低迷。企業出於降成本考量，用工態度謹慎，服務業就業指數降至收縮區間。這不僅是該指數近四個月來第三次低於榮枯線，收縮幅度也創下過去11個月以來的最大值。企業供給側降本增效持續減少積壓工作量，積壓工作指數連續第三個月錄得收縮區間。

王喆表示，服務業價格仍承壓。供應商物價及薪資水準略有上浮，企業投入品價格微漲。服務業企業在銷售端仍以降價促銷應對激烈的市場競爭，服務業收費物價指數在收縮區間降至近六個月以來新低。

王喆表示，服務業市場情緒保持樂觀。服務業經營預期指數較前月略有下降但仍維持在擴張區間，服務業企業對未來國內政策支持期待，不過也有企業對可能的貿易環境惡化表示擔憂。

綜合指數方面，3月，綜合產出指數從2月的51.5升至51.8，生產經營活動錄得去年11月後最強增速。製造業與服務業的產出皆加速擴張。

產出擴張的核心動力是新接業務量增長，包括新接出口業務量的增長。積壓業務量也連續兩個月上升，但用工規模下降，原因主要與服務業裁員有關。企業對經營前景整體保持樂觀，信心度仍高於2024年均值，但較2月份減弱。

價格方面，平均銷售價格連續第四個月錄得下降，投入成本的降幅雖屬輕微，但已是將近五年以來最顯著。

王喆表示，綜合PMI連續第17個月高於榮枯線。製造業及服務業供需持續改善，製造業外需強勁，價格水準維持低位，銷售端價格承壓明顯，製造業就業略有轉好，服務業就業形成拖累，市場對未來仍抱持樂觀預期。

王喆表示，今年前兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較低迷，通縮壓力客觀存在，歸根究底在於國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。

王喆表示，今年政府將大力提振消費作為經濟工作的首要任務，這需要政策在穩定勞動力就業、減輕居民生活負擔、增加居民可支配所得方面多做文章，穩股市樓市、增加居民財產性收入亦是促進消費的重要保障。

王喆表示，2025年，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

其他報道

渣打：關稅將嚴重損害中國出口 10年國債息年底料跌至1.4%

摩根：美對等關稅短期內對美股亞股帶來壓力 籲以股債多元化組合應對波動

滬深三大指數低開 人行進行2234億人幣逆回購

恒指低開564點 科指跌3% 見兩個月低 阿里、京東跌逾5%

美國對華關稅疊加至54% 分析料中國對美出口大降 反制將嚴重升級

對等關稅 中國國債長債息 見1個月低 離岸人民幣1個月最弱 金價創新高

正力新能IPO 入場費2506.02元

大摩：中國和越南很難通過談判與美國達成關稅協議

韓國：將儘量減少美國關稅對經濟影響

港股ADR升3點 夜期低水109點 美期亞股跌

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免

關稅公布前 美股上升 道指升235點 美債息降至逾3周低

TRON孫宇晨稱FDT已資不抵債 指香港監管存在重大漏洞敦促迅速解決問題

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54% 納期跌逾4%

北水增持協鑫科技 減持盈富