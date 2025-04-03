moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新華社評論：美國對等關稅並不能重振美國工業 會讓美國被邊緣化

美國推對等關稅後，新華社發表評論文章，指出美國將貿易變成過於簡單化的針鋒相對的遊戲，正在瓦解全球貿易體系，並損害自己的經濟和全球經濟，其貿易保護主義的最大受害者正是美國人自己。

中國商務部：堅決反對美國「對等關稅」　將採取反制措施維護自身權益

評論文章指出，所謂的「對等關稅」是一種錯誤的想法，比較優勢原則允許各國專注於自己最擅長的領域，並進行貿易以獲得其他產品，忽視這一點會導致經濟效率低下。

美國對關稅的痴迷並不能重振美國工業，反而令其倒退，隨著全球經濟的向前發展，這種做法可能會讓美國被邊緣化。

另外，央視旗下「玉淵譚天」微博發帖稱，美國在全球擴大貿易的背景下對各國加徵關稅，這樣的美國，可以稱得上是「自絕於全球自由貿易之外」。

評論文章內容：

美國總統特朗普政府再次向世界證明，其貿易政策是建立在錯誤的前提上。儘管「他們向我們收取多少費用，我們就收取多少費用」的口號聽起來很公平，但它卻公然忽視了經濟現實。

在廣泛反對聲浪中，特朗普周三簽署「對等關稅」的行政命令，對某些貿易伙伴徵收10%的「最低基準關稅」和更高的稅率。

透過將貿易變成過於簡化的針鋒相對的遊戲，華盛頓正在瓦解基於效率、專業化和互利的全球貿易體系，並損害美國經濟和全球經濟。

對等關稅的想法尤其具有誤導性。比較優勢原則使得各國能夠專注於自己最擅長的領域，其餘則進行貿易。忽視這一點會導致經濟效率低下。

以咖啡為例。由於產量很少，美國可以免關稅進口。巴西是世界上最大的咖啡出口國，對進口咖啡徵收9%的關稅。如果美國也徵收同樣的關稅，美國的咖啡產量也不會增加；這只會提高消費者的價格並損害企業的利益。同樣的邏輯也適用於無數其他產品。

特朗普政府的關稅不滿忽視了歷史。這些外國關稅並非由外國政府任意徵收，而是經過艱苦談判（即烏拉圭回合）的結果，該回合形成了現代貿易規則，並確立了「最惠國」待遇原則。

這意味著各國對所有貿易伙伴徵收相同的關稅，而不是專門針對某個國家。特朗普政府聲稱這些關稅針對美國是不公平的，這根本站不住腳。

在烏拉圭回合談判期間，全球貿易體系旨在彌補發展差距。新興經濟體被允許提高關稅以培育產業，而已開發經濟體將受益於降低貿易壁壘，從而提高效率並促進競爭。推翻這個結構不會對美國公司有幫助。它只會在全球範圍內挑起貿易衝突，從而破壞全球貿易的穩定性。

諷刺的是，特朗普保護主義最明顯的受害者很可能是美國人自己。儘管承諾要振興製造業，但保護主義措施卻導致效率低下並削弱了競爭力。

特朗普以關稅為中心的貿易政策迄今取得什麼成果？美國貿易逆差只會進一步惡化，從特朗普發動貿易戰的2018年8,700億美元飈升至2024年的1.07兆美元。紐約聯邦儲備銀行的研究發現，關稅導緻美國經濟福祉降低了3%，對企業和消費者都造成了傷害。作為特朗普關稅政策的典型代表，鋼鐵業的就業水準一直處於停滯狀態。即使到 2023 年，鋼鐵就業仍低於 2018 年的水準。

更糟的是，儘管特朗普在2018年對鋼鐵進口徵收25%的關稅，但以每小時產量衡量的美國鋼鐵業生產力在八年內下降了32%。美國外交關係委員會最近的報告顯示，美國鋼鐵消費企業僱用的員工數量是鋼鐵生產商的 45 倍，而其支付的鋼鐵價格卻比其全球競爭對手高出約 75%。

華盛頓對關稅的執著不僅未能重振美國工業，也使其倒退。令美國政策制定者更加不安的是，在全球經濟沒有美國的情况下向前發展時，這種做法可能會導緻美國被邊緣化。

 

其他報道

積金評級：3月人均強積金虧損3800元 首季人均收益7300元

財新中國3月服務業PMI升至51.9 勝預期

渣打：關稅將嚴重損害中國出口 10年國債息年底料跌至1.4%

摩根：美對等關稅短期內對美股亞股帶來壓力 籲以股債多元化組合應對波動

滬深三大指數低開 人行進行2234億人幣逆回購

恒指低開564點 科指跌3% 見兩個月低 阿里、京東跌逾5%

美國對華關稅疊加至54% 分析料中國對美出口大降 反制將嚴重升級

對等關稅 中國國債長債息 見1個月低 離岸人民幣1個月最弱 金價創新高

正力新能IPO 入場費2506.02元

大摩：中國和越南很難通過談判與美國達成關稅協議

韓國：將儘量減少美國關稅對經濟影響

港股ADR升3點 夜期低水109點 美期亞股跌

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免

關稅公布前 美股上升 道指升235點 美債息降至逾3周低

TRON孫宇晨稱FDT已資不抵債 指香港監管存在重大漏洞敦促迅速解決問題

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54% 納期跌逾4%

北水增持協鑫科技 減持盈富

 