中國商務部：堅決反對美國「對等關稅」 將採取反制措施維護自身權益

評論文章指出，所謂的「對等關稅」是一種錯誤的想法，比較優勢原則允許各國專注於自己最擅長的領域，並進行貿易以獲得其他產品，忽視這一點會導致經濟效率低下。

美國對關稅的痴迷並不能重振美國工業，反而令其倒退，隨著全球經濟的向前發展，這種做法可能會讓美國被邊緣化。

另外，央視旗下「玉淵譚天」微博發帖稱，美國在全球擴大貿易的背景下對各國加徵關稅，這樣的美國，可以稱得上是「自絕於全球自由貿易之外」。

評論文章內容：

美國總統特朗普政府再次向世界證明，其貿易政策是建立在錯誤的前提上。儘管「他們向我們收取多少費用，我們就收取多少費用」的口號聽起來很公平，但它卻公然忽視了經濟現實。

在廣泛反對聲浪中，特朗普周三簽署「對等關稅」的行政命令，對某些貿易伙伴徵收10%的「最低基準關稅」和更高的稅率。

透過將貿易變成過於簡化的針鋒相對的遊戲，華盛頓正在瓦解基於效率、專業化和互利的全球貿易體系，並損害美國經濟和全球經濟。

對等關稅的想法尤其具有誤導性。比較優勢原則使得各國能夠專注於自己最擅長的領域，其餘則進行貿易。忽視這一點會導致經濟效率低下。

以咖啡為例。由於產量很少，美國可以免關稅進口。巴西是世界上最大的咖啡出口國，對進口咖啡徵收9%的關稅。如果美國也徵收同樣的關稅，美國的咖啡產量也不會增加；這只會提高消費者的價格並損害企業的利益。同樣的邏輯也適用於無數其他產品。

特朗普政府的關稅不滿忽視了歷史。這些外國關稅並非由外國政府任意徵收，而是經過艱苦談判（即烏拉圭回合）的結果，該回合形成了現代貿易規則，並確立了「最惠國」待遇原則。

這意味著各國對所有貿易伙伴徵收相同的關稅，而不是專門針對某個國家。特朗普政府聲稱這些關稅針對美國是不公平的，這根本站不住腳。

在烏拉圭回合談判期間，全球貿易體系旨在彌補發展差距。新興經濟體被允許提高關稅以培育產業，而已開發經濟體將受益於降低貿易壁壘，從而提高效率並促進競爭。推翻這個結構不會對美國公司有幫助。它只會在全球範圍內挑起貿易衝突，從而破壞全球貿易的穩定性。

諷刺的是，特朗普保護主義最明顯的受害者很可能是美國人自己。儘管承諾要振興製造業，但保護主義措施卻導致效率低下並削弱了競爭力。

特朗普以關稅為中心的貿易政策迄今取得什麼成果？美國貿易逆差只會進一步惡化，從特朗普發動貿易戰的2018年8,700億美元飈升至2024年的1.07兆美元。紐約聯邦儲備銀行的研究發現，關稅導緻美國經濟福祉降低了3%，對企業和消費者都造成了傷害。作為特朗普關稅政策的典型代表，鋼鐵業的就業水準一直處於停滯狀態。即使到 2023 年，鋼鐵就業仍低於 2018 年的水準。

更糟的是，儘管特朗普在2018年對鋼鐵進口徵收25%的關稅，但以每小時產量衡量的美國鋼鐵業生產力在八年內下降了32%。美國外交關係委員會最近的報告顯示，美國鋼鐵消費企業僱用的員工數量是鋼鐵生產商的 45 倍，而其支付的鋼鐵價格卻比其全球競爭對手高出約 75%。

華盛頓對關稅的執著不僅未能重振美國工業，也使其倒退。令美國政策制定者更加不安的是，在全球經濟沒有美國的情况下向前發展時，這種做法可能會導緻美國被邊緣化。

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