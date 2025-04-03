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香港3月PMI跌至48.3 連續兩個月低於50 悲觀情緒逾4年最嚴重

標普全球3月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，從上月的49.0降至48.3，連跌第二個月，是去年6月後新低，當月報48.2。3月數據顯示營商環境於2025年第一季尾轉差，也是9個月以來最明顯的跌幅。

報告指，內地和海外新接的業務量雙雙減少，因此整體訂單在3月大幅下滑，創去年7月以來的最大跌幅。需求走弱，職位減幅擴大至2023年8月以來最嚴重。價格方面，綜觀過去四個月，香港特區私營企業卻有3個月減價銷售，而3月份跌幅更是2021年3月以來最大。此外，業者特別憂慮全球經濟前景、貿易屏障、競爭熾熱的走勢，因此悲觀情緒明顯加深至2020年12月以來最嚴重。

報告內容

香港特區私營經濟於首季尾轉差，倒退程度亦較2月嚴重。從中國內地和海外新接的業務量雙雙減少，因此整體訂單在3月大幅下滑，創去年7月以來的最大跌幅，而需求走弱也造成就業人數進一步下降，職位減幅擴大至2023年8月以來最嚴重。此外，企業的經營情緒持續轉弱，前景展望滑落至2020年12月以來最淡。至於採購活動和庫存水平，兩者均同時下滑，走勢與新訂單相符。從好的方面看，產出量在需求減弱的情況下依然微升，而供應商也缩短了供貨時間，為9個月以來首次。

就價格而言，整體投入成本持續上漲，升幅較2月更大，攀至去年11月以來最高；但反觀產出價格，則企業礙於競爭壓力而調低售價，減幅是4年以來最顯著。

標普全球3月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，從上月的49.0降至48.3，顯示營商環境於2025年第一季尾轉差，也是9個月以來最明顯的跌幅。

3月份PMI倒退，主因在於企業新接的訂單量進一步減少。由於經濟增長放緩、競爭日益加劇、貿易前景圍繞更多不明朗因素，這種種因素都對內需和外銷構成壓力，所以整體新訂單縮減至去年7月以來最急。正因如此，來自中國內地和海外出口的業務量大幅萎缩，跌幅比上月擴大；惟3月的產出量卻反向微升，這又與上月輕微減產的情況有所不同。

接單持續減少，企業於是進一步清理積壓，未完成業務的跌幅為6個月最大。隨着產能壓力紓緩，企業並不積極增聘員工，就業人數以20個月的最大幅度下降。

企業在3月縮減了採購，帶動庫存水平連跌三月。綜觀而言，投入品庫存的去化速度比上月加快，也是2023年7月以來最急。企業對採購品的需求減少，加上供應商提高營運效率，因此，供應商的供货表現9個月以來首次改善。

價格方面，3月的投入成本由採購價格飈升和薪資通脹兩者帶動，整體升幅高於上月，達5個月最高；但綜觀過去四個月，香港特區私營企業卻有3個月減價銷售，而3月份跌幅更是2021年3月以來最大。

展望生產前景，香港特區私營企業於第一季尾較上月更加看

淡。業者特別憂慮全球經濟前景、貿易屏障、競爭熾熱的走

勢，因此悲觀情緒明顯加深至2020年12月以來最嚴重。

標普全球市場財智經濟學家 Usamah Bhatti 表示，最新 PMI 數據顯示，經濟增長於2025年首季轉差。本土和海外需求同時疲軟，新增訂單以9個月最大的跌幅縮減，反映市場需求偏弱。由於產能壓力紓緩，企業並不積極增聘人手，促使就業人數進一步下滑，而職位減幅亦較上月更高。成本壓力雖然明顯，但仍低於差不多四分一世紀的歷史平均值。整體投入成本的通脹幅度為5個月以來最大，不過企業卻傾向於調低售價，藉此在需求減弱的情況下催谷銷路。

Usamah Bhatti 表示，營商氣氛進一步轉差，企業看淡未來一年前景，悲觀情緒加深至2020年12月以來最嚴重，業者不但對美國的關稅政策表示困擾，還憂慮本土和全球經濟走弱帶來的影響。

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