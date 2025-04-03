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1個月HIBOR近兩年低 港元6周最弱 美匯近半年最低 人民幣近兩個月最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌5.05點子至3.43667%，是2023年5月2日後最低，當日報3.41071%。對上一次連跌6日是3月6日，當日拆息報3.84149%。

港元現報7.7827元貶值2點子，曾貶值最多22點子，報7.7847元，是2月17日7.7848元後最弱。亦曾升值最多6點子，報7.7819元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.88點子至3%，是3月31日後最高；1星期HIBOR跌3.58點子至3.08863%，是3月18日後最低；2星期HIBOR跌2.11點子至3.2%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.61點子至3.78387%，是2月13日後最低；6個月期HIBOR跌2.63點子至3.87369%，是2022年9月26日後最低；12個月期HIBOR跌1.33點子至3.97274%，是2月12日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增28.55億元，至總數19800.29億元，是2月7日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增27億元，至總數6106.35億元，是2月28日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.23億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為446.94億元，較再上一日增0.73億元，總結餘是3月26日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.91億元，至總數13114.82億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增10.1億元，至總數12073.04億元，是2月24日後最高。上日金管局相隔4日後，再次通過貼現窗口向銀行投放0.05億港元流動性，是3月26日後最高，當日投放9.19億港元。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增0.68億元。貼現窗投放0.05億港元。

美匯美息

美元指數現報103.084貶值0.723點或0.7%。曾低見103.013，是2024年10月14日102.932後最低。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31896%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6934%，連續7日擴闊，利差是2025年2月12日後最闊，當日差距為-0.6934%。

對上一次連續7日擴闊，是2025年1月16日，當日利差報-0.3834%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌13.9點子至1.617%，是1月9日後最低；1星期Shibor跌11.6點子至1.689%，是2月8日後最低；2星期Shibor跌8.1點子至1.819%，是2月13日後最低；1個月期Shibor跌4點子至1.865%，是2月27日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌2.4點子至1.886%，是2月26日後最低；6個月期Shibor跌2.4點子至1.886%，是2月26日後最低；1年期Shibor跌2.7點子至1.887%，是2月26日後最低。

人民幣

在岸人民幣曾貶值最多0.51%，是2月5日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.57%。貶值至7.3047元，是2月13日7.3084元後最弱。現報7.2979元，升0.42%。

離岸人民幣曾貶值最多0.71%，是2024年12月31日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.74%。貶值至7.3484元，是2月3日7.3734元後最弱。現報7.3093元，升0.18%。連續貶值3日，累計貶值0.0434元，對上一次連續貶值3日是3月20日。

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