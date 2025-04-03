彭博社報道，歐盟誓言要對美國總統特朗普宣布的對等關稅進行報復。歐盟是美國的最大貿易伙伴。
歐盟委員會主席馮德萊恩表示，「特朗普的公告是對世界經濟的重大打擊」，「如果談判失敗，我們正準備採取進一步的反制措施以保護我們的利益和企業」。
特朗普周三公布對眾多經濟體的對等關稅，其中對歐盟要徵收20%的關稅。
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