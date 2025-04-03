英國金融時報引述多位消息報道，白宮接近同意美國投資者收購TikTok美國業務的交易。報道引述消息指，Andreessen Horowitz、黑石集團和其他大型私人資本公司在內的一批新的外部投資者將持有TikTok美國業務約50%的股份，TikTok美國業務將從母公司字節跳動剝離。
報道指，General Atlantic、海納國際、KKR和Coatue等現有投資者將持有TikTok美國業務約30%的股份。報道引述消息指，特朗普政府官員定於周三開會討論相關談判，交易可能隨時宣布。
根據交易條款，字節跳動將保留略低於20%的股份，以滿足美國立法的要求，即不得超過五分之一的股份由「外國對手」控制。
知情人士補充指，該計劃仍需要數月的進一步盡職調查、構建和其他正常的收購交易中典型的公司融資承諾，並且其結構可能會發生變化，或者一些股權支持者可能會增加或減少其擬議的投資。報道引述消息指，該集團將有三到四個月的時間來完成分拆程序。
報道引述消息指，作為交易的一部分，由特朗普盟友Larry Ellison共同創立的甲骨文將確保 TikTok 在美國的資料安全。
不過，有些人表示，爭論的焦點仍然是誰將控制 TikTok 備受追捧的演算法。報道引述消息指，正在討論的一個選項是，字節跳動將繼續開發和運營該演算法，這是中國政府的核心要求，而新的美國集團將透過許可協議存取該演算法，並監督任何變更。但也有分析人士認為，該演算法需要完全由美國實體運營，才能滿足立法的要求。
另外，The Information引述消息報道，特朗普將於周三宣布設立TikTok美國新公司的計劃。據報特朗普建議，該名為TikTok America的公司由新的美國投資者持股約50%，字節跳動將向其授權使用TikTok的算法，字節跳動將保留新公司19.9%的股份，這一架構將使其持股比例略低於美國「不賣就禁」法所規定的不超過20%。
報道指，現有字節跳動投資者將持有新公司約三分之一的股份，尚不清楚特朗普政府的擬議架構是否已獲得中國政府批准。白宮和TikTok暫未回覆The Information的置評請求。
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