報道指，General Atlantic、海納國際、KKR和Coatue等現有投資者將持有TikTok美國業務約30%的股份。報道引述消息指，特朗普政府官員定於周三開會討論相關談判，交易可能隨時宣布。

根據交易條款，字節跳動將保留略低於20%的股份，以滿足美國立法的要求，即不得超過五分之一的股份由「外國對手」控制。

知情人士補充指，該計劃仍需要數月的進一步盡職調查、構建和其他正常的收購交易中典型的公司融資承諾，並且其結構可能會發生變化，或者一些股權支持者可能會增加或減少其擬議的投資。報道引述消息指，該集團將有三到四個月的時間來完成分拆程序。

報道引述消息指，作為交易的一部分，由特朗普盟友Larry Ellison共同創立的甲骨文將確保 TikTok 在美國的資料安全。

不過，有些人表示，爭論的焦點仍然是誰將控制 TikTok 備受追捧的演算法。報道引述消息指，正在討論的一個選項是，字節跳動將繼續開發和運營該演算法，這是中國政府的核心要求，而新的美國集團將透過許可協議存取該演算法，並監督任何變更。但也有分析人士認為，該演算法需要完全由美國實體運營，才能滿足立法的要求。

另外，The Information引述消息報道，特朗普將於周三宣布設立TikTok美國新公司的計劃。據報特朗普建議，該名為TikTok America的公司由新的美國投資者持股約50%，字節跳動將向其授權使用TikTok的算法，字節跳動將保留新公司19.9%的股份，這一架構將使其持股比例略低於美國「不賣就禁」法所規定的不超過20%。

報道指，現有字節跳動投資者將持有新公司約三分之一的股份，尚不清楚特朗普政府的擬議架構是否已獲得中國政府批准。白宮和TikTok暫未回覆The Information的置評請求。

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