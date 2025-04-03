中傳動表示，建議股東反對的主要考量包括三點 不當行為及企圖阻礙調查的相關證據、管理層穩定性至關重要及擬任董事資質存疑。

第一點中，根據中傳動已掌握的證據表明，董事會有理由相信豐盛及其相關個別人士策劃針對中傳動附屬公司的不當行為，導致中傳動總額逾66.4億元人民幣（下同）的應收款項及預付款項未能收回。 董事會相信，此等決議案是豐盛試圖阻撓正在進行的獨立調查，以掩蓋其不當行為的一部分。 若允許涉嫌對中傳動實施不當行為的大股東進一步擴大控制權，將給全體股東帶來災難性後果。

其次，胡吉春和胡曰明作為中傳動核心管理層，在齒輪箱製造行業具有公認的專業地位，對業務發展具有不可替代的作用。 倘若兩位被免職，將直接影響公司戰略執行和客戶關係維護，給中傳動運營帶來嚴峻風險。 此外，多位重要合作夥伴已明確表示，如果此兩位被免職，他們對與中傳動的業務合作前景表示擔憂。

最後，中傳動董事會指，獲豐盛提名的董事人選在職業操守、從業經歷及專業能力均存在明顯不足，不適任本香港上市公司董事，包括李祖濱疑涉及稅務違規行為; 楊啟林長期未履行中傳動子公司工作職責、反而在豐盛控股工作，並企圖使中傳動子公司開展與其規模不符的巨大投資，已經離職，中傳動子公司保留追究權利; 黃順所主管會計師事務所曾受強制執行法院程式; 李祖濱與陳敏銳完全缺乏齒輪箱製造行業經驗。