恒指今早低開564點，高位跌204點，低位跌564點，高低波幅360點。上升股份比例為12.39%，下跌為42.34%，無升跌為45.25%。

恒指半日跌366點或1.58%，報22835點，大市成交金額1639億元；國指跌122點或1.44%，報8408點。恒生科技指數收報5306點，跌2.22%。

藍籌股成交金額712.6億元，佔大市成交43.47%；科指成份股成交金額487.67億元，佔大市成交29.75%；國指成份股成交金額617.42億元，佔大市成交37.67%。

24隻雙櫃台股，總成交0.98億元人民幣，相當於約1.04億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.92%，至164.77億元，佔大市成交10.04%。牛熊證成交金額70.99億元，增加11.69%；窩輪成交金額93.77億元，增加10.35%。

藍籌18隻升，62隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升2.9%，收報26.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌13.82%，收報53.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報45.15元，升1.35%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.2元，跌8.49%。

恒指曾跌穿50天線(22652.63點)。科指續低於50天線(5469.23點)。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.43%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見22638.21點，是3月4日22547.53點後最低。連跌2日，累計跌370.93點，對上一次連跌2日是3月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

科指曾跌最多3.11%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5257.91點，是2月13日5201.34點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

國指曾跌最多2.57%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見8312.46點，是3月4日8209.09點後最低。連跌2日，累計跌128.46點，對上一次連跌2日是3月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

個股表現

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54%。

創科實業（0669）見52周低83.3元，收報83.65元，跌10.82%。

聯想（0992）收報9.86元，跌7.5%。

高偉電子（1415）收報25.75元，跌15.02%。

瑞聲（2018）收報40.45元，跌14.66%。

丘鈦（1478）收報6.91元，跌10.26%。

晶苑國際（2232）收報4.62元，跌21.43%。

申洲國際（2313）見52周低51元，收報53.3元，跌13.82%。

泉峰控股（2285）見52周低15.14元，收報15.52元，跌12.91%。

建滔積層板（1888）收報8.72元，跌9.26%。

敏華控股（1999）收報4.2元，跌8.1%。

比亞迪電子（0285）收報37.2元，跌8.49%。

海信家電（0921）收報23.6元，跌7.45%。

歌禮製藥－Ｂ（1672）收報6.6元，跌13.84%。

藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.62元，跌8.47%。

國航（0753）收報4.73元，跌1.05%。

南航（1055）收報3.42元，跌2.29%。

東航（0670）收報2.48元，跌1.59%。

國泰（0293）收報9.34元，跌4.69%。

德翔海運（2510）收報5.43元，跌16.46%。

海豐國際（1308）收報18.74元，跌12.22%。

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免。

阿里巴巴（9988）收報123.3元，跌5.15%。

京東（9618）收報154元，跌4.88%。

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。收報6元，跌1.48%。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。收報0.66元，無升跌。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。收報154元，跌4.88%。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報87.25元，跌0.85%。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。收報6.8元，無升跌。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。收報3.07元，跌0.65%。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。收報0.127元，跌2.31%。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。收報63.8元，升0.24%。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。收報0.215元，升1.9%。

GIC減持財險（2328）至5%以下。收報15.06元，升0.67%。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。收報45.15元，升1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑汽車（9863）創上市新高，見58.45元，收報55.45元，跌2.72%；康方生物（9926）創上市新高，見89.9元，收報84.15元，跌4.38%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見17.5元，收報17.26元，升6.81%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2279元，收報2261元，升0.94%；價值黃金（3081）創上市新高，見74.5元，收報74.22元，升1.06%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.565元，收報9.565元，升1.16%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1092.9元，收報1092.9元，升0.06%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見291.6元，收報291.6元，升1.07%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2136元，收報2127元，升1.48%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見46.6元，收報46.6元，升2.64%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.86元，收報15.69元，升1.1%；萬洲（0288）創52周高，見7.37元，收報7.17元，跌1.38%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.08元，收報5.02元，升1.41%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.06元，收報4.04元，升2.54%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.03元，收報1元，升16.28%；金利來集團（0533）創52周高，見1.48元，收報1.47元，跌0.68%；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.98元，跌1.01%；億和控股（0838）創52周高，見0.91元，收報0.85元，跌1.16%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升10.14%；億勝生物科技（1061）創52周高，見5.15元，收報5.06元，升10.72%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.37元，收報7.17元，跌1.38%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.031元，收報0.034元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.064元，收報0.065元，跌20.73%；中電光谷（0798）低見0.217元，收報0.217元，跌5.24%；唐宮中國（1181）低見0.18元，收報0.18元，跌1.1%；京基金融國際（1468）低見0.154元，收報0.156元，跌4.29%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.122元，收報0.123元，跌5.38%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見6.76元，收報6.78元，跌5.04%；維珍妮（2199）低見1.61元，收報1.7元，跌2.86%；出門問問（2438）低見0.345元，收報0.35元，跌4.11%；百盛集團（3368）低見0.083元，收報0.089元，跌2.2%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，創科實業（0669）低見83.3元，收報83.65元，跌10.82%；申洲國際（2313）低見51元，收報53.3元，跌13.82%；協鑫科技（3800）低見0.94元，收報0.94元，跌3.09%；兗煤澳洲（3668）低見24.2元，收報24.4元，跌2.4%；第一拖拉機股份（0038）低見5.92元，收報5.93元，跌1.82%；海港企業（0051）低見4.34元，收報4.41元，跌1.78%；大快活集團（0052）低見5.51元，收報5.51元，跌1.61%；REGAL INT'L（0078）低見1.05元，收報1.1元，跌7.56%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.078元，跌3.7%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%。

異動股

上升異動股，包括，金石控股集團（1943）收報0.138元，升40.82%；帝王國際投資（0928）收報0.036元，升24.14%；朗詩（0106）收報0.016元，升23.08%；上諭集團（1633）收報0.072元，升20%；三和精化（0301）收報0.99元，升19.28%；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升17.65%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.03元，收報1元，升16.28%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.016元，升14.29%；紫元元（8223）收報1.99元，升13.07%；科勁國際（6822）收報0.45元，升12.5%。

下跌異動股，包括，高科橋（9963）收報0.27元，跌22.86%；晶苑國際（2232）收報4.62元，跌21.43%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.064元，收報0.065元，跌20.73%；華新手袋國際控股（2683）收報0.5元，跌19.35%；亮晴控股（8603）收報1.09元，跌18.05%；盛良物流（8292）收報0.29元，跌17.14%；超盈國際控股（2111）收報2.56元，跌16.61%；德翔海運（2510）收報5.43元，跌16.46%；凱富善集團控股（8512）收報0.28元，跌16.42%；德林國際（1126）收報5.63元，跌16.34%；高偉電子（1415）收報25.75元，跌15.02%。

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