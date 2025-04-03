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美國前財長：關稅對經濟衝擊 將類似石油危機

彭博社報道，美國前財長薩默斯表示，特朗普政府的關稅政策勢必會對經濟造成類似石油危機的衝擊，造成產能萎縮，推高物價，並導致失業率上升。

在對特關稅公布前受訪的薩默斯表示，「討論這一事件應像我們通常討論油價飈升、地震或干旱那樣，作為一種供應衝擊來看待」，「主要問題在於到底會造成多大的損害」。

薩默斯表示，「這些都是影響極為重大的經濟政策」，對外交關係和國家安全也有影響。他稱「直接」效應將是推高物價，進而擴散至影響就業和投資。「這是典型的供應衝擊，將聯儲局置於非常艱難的境地」。

薩默斯提及對特朗普第一個任期內上調關稅的分析。該分析結果顯示關稅的影響幾乎全數轉嫁給了美國消費者。

薩默斯指出，通過加徵鋼鋁關稅，政府正在抬高使用這些大宗商品的行業所需關鍵原物料的價格。在此過程中「你正在削弱生產商的競爭力」。談及特朗普的做法，薩默斯稱「這甚至算不上好的重商主義」。

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