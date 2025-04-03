在對特關稅公布前受訪的薩默斯表示，「討論這一事件應像我們通常討論油價飈升、地震或干旱那樣，作為一種供應衝擊來看待」，「主要問題在於到底會造成多大的損害」。

薩默斯表示，「這些都是影響極為重大的經濟政策」，對外交關係和國家安全也有影響。他稱「直接」效應將是推高物價，進而擴散至影響就業和投資。「這是典型的供應衝擊，將聯儲局置於非常艱難的境地」。

薩默斯提及對特朗普第一個任期內上調關稅的分析。該分析結果顯示關稅的影響幾乎全數轉嫁給了美國消費者。

薩默斯指出，通過加徵鋼鋁關稅，政府正在抬高使用這些大宗商品的行業所需關鍵原物料的價格。在此過程中「你正在削弱生產商的競爭力」。談及特朗普的做法，薩默斯稱「這甚至算不上好的重商主義」。

其他報道

恒指半日跌366點 見1個月低 科指跌2.2% 見7周低 出口股挫 申洲國際跌13%

白宮據報接近同意TikTok美國業務交易 字節跳動將保留略低於20%

中傳動：特別股東大會議案不符合股東利益 籲反對所有議案

歐盟：要對美國對等關稅採取報復措施

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.51%

1個月HIBOR近兩年低 港元6周最弱 美匯近半年最低 人民幣近兩個月最弱

香港3月PMI跌至48.3 連續兩個月低於50 悲觀情緒逾4年最嚴重

亞馬遜據報提出收購TikTok在美業務