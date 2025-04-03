集團收入為17.59億元，按年增8.38%﹔總營運收入按年增8.4%至16.49億元﹔淨利息收入為13.48億元，按年增7.1%。集團指，儘管消費者支出的復甦速度較預期慢，在消費者行為不斷變化的氣氛下，策略營銷計劃仍能有效地刺激了信用卡消費，此舉令信用卡及私人貸款應收款項穩定增長，截至2025年2月底的客戶貸款及應收款項總額較上一年度末增加3.685億元﹔加上風險定價機制下貸款產品的利率逐步增加。

減值虧損及減值準備方面，集團指儘管香港的客戶貸款及應收款項總額持續增加及香港個人破產個案數目高企，集團仍能於第四季將減值虧損及減值準備穩定下來，令減值虧損及減值準備錄得可控增加7230萬元，由上一年度的3.74億元，增至報告年度的4.46億元。

集團同時為投入更多資源和及時收回信貸風險較高的應收款項，年內繼續處置已撇銷應收款項，並錄得處置收益1460萬元，而去年處置不良及已撇銷應收款項的收益則為1210萬元。

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