大市半日沽空金額297.23億元，較上日增加74.97%，沽空金額佔大市成交比率為18.12%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）64.39億元，較上日增加497%。上日流通股份減1.09%或404.62萬個，至3.64億個，是4月1日後最少，當日達3.68億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.37%或2400萬個，至64.05億個，是4月1日後最少，當日達64.29億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.79%或6450萬個，至82.16億個，是2月5日後最多，當日達82.83億個。
沽空增幅最多的股份為，盈富基金－Ｒ（82800）增加15379.76%，至169.81萬元；沽空減幅最多的股份為，平安香港高息（3070）減少-99.45%，至3360元。
藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率39.76%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率36.13%。
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