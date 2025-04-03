moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

應收帳增逾800億元人幣 中冶：因工程結算周期變長及應收政府款項大升

內地傳媒報道，中國中冶（1618）董事會秘書王震今日於業績會上表示，去年公司應收帳款按年增加近千億元（人民幣，下同），原因是經濟增速放緩，業主方資金緊張項目收款進度較慢，工程結算周期變長等及公司應收政府款項金額增幅較大等。

據報道，王震解釋，除了工程結算周期變長，房建工程、政府或下設投資公司、鋼鐵企業兩金回款困難，企業房地產存貨去化慢亦導致應收帳款大增。

中國中冶2024年應收帳款2135.14億元，按年增加約835億元或64.19%。

其他報道

半日沽空金額增74% 恒生中國企業沽空增4倍 南方恒生科技街貨兩個月高

美國前財長：關稅對經濟衝擊 將類似石油危機

AEON信貸財務去年多賺2% 末期息多4%每股派0.25元

恒指半日跌366點 見1個月低 科指跌2.2% 見7周低 出口股挫 申洲國際跌13%

白宮據報接近同意TikTok美國業務交易 字節跳動將保留略低於20%

中傳動：特別股東大會議案不符合股東利益 籲反對所有議案

歐盟：要對美國對等關稅採取報復措施

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.51%

1個月HIBOR近兩年低 港元6周最弱 美匯近半年最低 人民幣近兩個月最弱

香港3月PMI跌至48.3 連續兩個月低於50 悲觀情緒逾4年最嚴重

亞馬遜據報提出收購TikTok在美業務

香港3月PMI跌至48.3 連續兩個月低於50 悲觀情緒逾4年最嚴重

新華社評論：美國對等關稅並不能重振美國工業 會讓美國被邊緣化

積金評級：3月人均強積金虧損3800元 首季人均收益7300元

財新中國3月服務業PMI升至51.9 勝預期

渣打：關稅將嚴重損害中國出口 10年國債息年底料跌至1.4%

摩根：美對等關稅短期內對美股亞股帶來壓力 籲以股債多元化組合應對波動

滬深三大指數低開 人行進行2234億人幣逆回購

恒指低開564點 科指跌3% 見兩個月低 阿里、京東跌逾5%

美國對華關稅疊加至54% 分析料中國對美出口大降 反制將嚴重升級

對等關稅 中國國債長債息 見1個月低 離岸人民幣1個月最弱 金價創新高

正力新能IPO 入場費2506.02元