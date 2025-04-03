內地傳媒報道，中國中冶（1618）董事會秘書王震今日於業績會上表示，去年公司應收帳款按年增加近千億元（人民幣，下同），原因是經濟增速放緩，業主方資金緊張項目收款進度較慢，工程結算周期變長等及公司應收政府款項金額增幅較大等。
據報道，王震解釋，除了工程結算周期變長，房建工程、政府或下設投資公司、鋼鐵企業兩金回款困難，企業房地產存貨去化慢亦導致應收帳款大增。
中國中冶2024年應收帳款2135.14億元，按年增加約835億元或64.19%。
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