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快狗打車：去年越南GoGoX穩健增長 收入按年升43%

快狗打車（2246，GoGoX）公布，GoGoX 在2024年越南市場的業務實現穩健增長，收入按年上升 43%。GoGoX秉持著拓展東南亞市場的策略重點，會進一步強化當地佈局，積極推動多項合作計劃，將越南定位為集增長潛力與策略意義於一身的重點市場。

GoGoX越南區經理Vi Lai 表示，自三年前進入越南市場以來，GoGoX已成功於胡志明市及河內拓展業務，提供即時配送與企業物流解決方案，有效滿足不同層面的物流需求。近期更推出合作夥伴推廣計劃（Affiliate Programme），GoGoX團隊以貼地方式走入社區，直接解決民眾實際的配送需求，靈活物流解決方案助傳統商戶電子轉型。

GoGoX指，越南為全球第二大紡織品出口國，每年紡織和服裝業的出口收入以數百億美元計。但在當地布市中，許多裁縫或工廠買家會從多間店舖採購布料，礙於小單送貨成本高，不少商家未必願意安排，買家往往需自行以機車運送貨物，存在安全或違法風險。

GoGoX遂推出合作伙伴推廣計劃，邀請商家成為緊密合作伙伴，在當地商店張貼帶有GoGoX應用程式二維碼的海報，買家只需下載應用程式，即可使用專屬優惠碼下單，享受GoGoX安全便捷的物流配送服務。每張海報都有專屬二維碼，只要買家透過該連結下單成功，商家就能獲得 GoGoX 的佣金回饋。

Vi Lai 指，合作伙伴推廣計劃締造三贏，買家可以享受即時、便利、安全的送貨解決方案；商戶則能提升服務體驗並賺取佣金；GoGoX則能深化品牌合作，建立信任，推動用戶增長。公司留意到越南市場GoGoX應用程式下載量及用戶註冊人數均顯著上升。而布料市場只是開始，未來將逐步拓展不同產業，更大規模的合作伙伴計劃即將展開。

 

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