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拼多多未來3年斥逾1000億人幣 提升平台電商生態及流量

內地網購平台拼多多（美：PDD）商家權益保護委員會宣布，將推出「千億扶持」惠商計劃，未來3年內擬投入資金及流量等資源超過1,000億元人民幣，建設高質量電商生態，助推平台商家新質轉型升級，全力構建用戶、商家及平台多方共贏的商業生態。

內地傳媒引述拼多多執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，上述計劃基於公司對高質量發展戰略長期堅持取得的成效，亦是公司對目前市場機遇的精心研判。此次「千億扶持」，是真金白銀的投入，不喊口號，只動真格。

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