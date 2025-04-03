但另一方面，這種不確定性也可能減緩中國對世界其他地區的直接對外投資。在今年刺激政策進一步出台的背景下，一些企業可能會重新考慮投資中國國內市場（因為這是唯一具有政策確定性的地方）。

劉潔表示，預期中國政府未來將加大政策支持力道——值得注意的是，事實上的財政政策已變得更加積極主動，今年迄今的國債淨發行量較去年同期增長了兩倍。預計，在可預見的未來，政府將繼續發行前期債券，以刺激財政支出，從而提高國內需求，抵消外部需求的損失。在利用目前批准的大部分財政資源後，也不排除今年稍後進一步增加政府公債發行量的可能性——無論是以官方預算赤字還是特別債券的形式。

劉潔認為，中國未來可能會採取進一步的報復措施，其選項不僅限於對美國商品徵收關稅，還可能針對服務貿易甚至美國國債持有量（例如出售長期國債，特別是在零息百年債券的想法流傳的情况下）。

劉潔認為，人民幣貶值似乎並不是首要問題。一方面，據稱特朗普在計算「對等關稅」時已將「貨幣操縱」考慮在內，一旦人民幣大幅貶值，美國就可能徵收更高的關稅。另一方面，即使貨幣不貶值，對美國出口的減少也會導致利潤率下降，從而可能導致對世界其他地區的出口成本更加廉宜（透過降低利潤率）。因此，仍然認為，人行將維持人民幣匯率在7.20以下，並尋求其他措施來減輕直接影響。

劉潔表示，由於關稅和負面季節性因素的影響，未來幾周美元兌人民幣可能走高至7.3440。維持對美元兌人民幣匯率在第二季末為 7.35 的預測，但仍預計下半年將回升至 7.20-25 左右。

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