moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：美國對「中國+1」國家徵收更高關稅 今年出口佔GDP貢獻將下降

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔發表報告，認為美國加徵關稅不僅針對中國，也針對全球，尤其是對「中國+1」國家（例如越南46%、泰國36%、印尼32%）徵收更高的關稅，不僅可能導致中國對美國的直接出口大幅下降，還可能導致中國對美國的間接出口大幅下降。此外，美國實施的普遍關稅——這將關閉美國對世界其他地區（RoW）的市場（並因此減少美國國內需求對RoW增長的貢獻）——可能會導致全球經濟放緩，並因此影響美國以外的整體外部需求。隨著淨出口對中國GDP的貢獻在2024年升至創紀錄的30%，這項貢獻在2025年有可能下降。

但另一方面，這種不確定性也可能減緩中國對世界其他地區的直接對外投資。在今年刺激政策進一步出台的背景下，一些企業可能會重新考慮投資中國國內市場（因為這是唯一具有政策確定性的地方）。

劉潔表示，預期中國政府未來將加大政策支持力道——值得注意的是，事實上的財政政策已變得更加積極主動，今年迄今的國債淨發行量較去年同期增長了兩倍。預計，在可預見的未來，政府將繼續發行前期債券，以刺激財政支出，從而提高國內需求，抵消外部需求的損失。在利用目前批准的大部分財政資源後，也不排除今年稍後進一步增加政府公債發行量的可能性——無論是以官方預算赤字還是特別債券的形式。

劉潔認為，中國未來可能會採取進一步的報復措施，其選項不僅限於對美國商品徵收關稅，還可能針對服務貿易甚至美國國債持有量（例如出售長期國債，特別是在零息百年債券的想法流傳的情况下）。

劉潔認為，人民幣貶值似乎並不是首要問題。一方面，據稱特朗普在計算「對等關稅」時已將「貨幣操縱」考慮在內，一旦人民幣大幅貶值，美國就可能徵收更高的關稅。另一方面，即使貨幣不貶值，對美國出口的減少也會導致利潤率下降，從而可能導致對世界其他地區的出口成本更加廉宜（透過降低利潤率）。因此，仍然認為，人行將維持人民幣匯率在7.20以下，並尋求其他措施來減輕直接影響。

劉潔表示，由於關稅和負面季節性因素的影響，未來幾周美元兌人民幣可能走高至7.3440。維持對美元兌人民幣匯率在第二季末為 7.35 的預測，但仍預計下半年將回升至 7.20-25 左右。

其他報道

拼多多未來3年斥逾1000億人幣 提升平台電商生態及流量

【有片：埋身擊】特朗普關稅政策出爐 美元兌日圓及日經指數料持續走低

日經濟產業大臣：美方實施對等關稅令人遺憾 會繼續敦促豁免

應收帳增逾800億元人幣 中冶：因工程結算周期變長及應收政府款項大升

快狗打車：去年越南GoGoX穩健增長 收入按年升43%

半日沽空金額增74% 恒生中國企業沽空增4倍 南方恒生科技街貨兩個月高

美國前財長：關稅對經濟衝擊 將類似石油危機

AEON信貸財務去年多賺2% 末期息多4%每股派0.25元

恒指半日跌366點 見1個月低 科指跌2.2% 見7周低 出口股挫 申洲國際跌13%