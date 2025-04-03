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GUM：強積金人均首季賺9126元

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布今年首季強積金成績表。年初至今截至3月28日，強積金人均首季賺9,126元，接近2024年人均回報的一半，2024年人均賺21,559元。

截至3月28日，2025年強積金整體表現理想，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金的顯著升幅尤為關鍵。中港相關股票基金因DeepSeek等技術突破而領漲市場；歐洲市場則在年初受益於企業財報表現超出市場預期而實現反彈，其後歐盟「再武裝」的消息進一步刺激經濟增長的預期。相比之下，美股因關稅政策反覆不定及消費數據疲弱而出現回調。混合資產基金類別亦有良好表現，尤其是較高股票比重的基金成功捕捉了中港市場的強勁上升動力。

GUM表示，展望未來，特朗普在外交與內政領域的頻繁動作與密集佈局，將繼續是市場波動的主要驅動因素。

GUM常務董事陳銳隆指，由於現時市場波幅較大，投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

GUM策略及投資分析師董事雲天輝表示，強積金淨轉換額按年攀升，根據GUM估算，首兩月已達106億元，若按比例推算，2025年的全年基金淨轉換額或超過600億元，另外，雖然港股首季回報冠絕股票基金達17%，但香港股票基金和香港股票基金（指數追蹤）年初至今仍然錄得55億流出。

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