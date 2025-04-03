美國貿易代表在發表的聲明中解釋了其徵收關稅的方法，並詳細說明了一個公式，該公式基於美國人口普查局2024年的數據，將一個國家對美國的貿易順差除以其總出口額。然後將這個數字除以二，得出「折扣」率。

例如，去年中國對美國的出口總額為4,380億美元，貿易順差為2,950億美元，佔比為68%。依照特朗普的公式除以二，得出的關稅稅率為34%。同樣的計算也粗略地得出了日本、韓國和歐盟等其他經濟體的利率。

那些與美國之間存在貿易順差的國家也受到了衝擊，無論怎樣都要面臨10%的統一稅率，與美國貿易大致持平的國家也面臨同樣的情况。

美國貿易代表辦公室的聲明稱，雖然技術上可以計算出實際障礙的稅率，但這種方法將無法實現特朗普降低貿易逆差的目標。

聲明表示，「雖然單獨計算每個國家數以萬計的關稅、監管、稅收和其他政策對貿易逆差的影響非常複雜，甚至不可能，但它們的綜合影響可以通過計算與將雙邊貿易逆差降至零相一致的關稅水平來衡量」。

在特朗普宣布這項消息之前，關稅的計算方法基本上還不為人所知。更令人困惑的是，特朗普公布的稅率與特朗普行政命令附件中的稅率略有不同。例如，韓國在特朗普展示的圖片中為25%，但在附件則為26%。

特朗普政府曾表示，稅率的計算將綜合考慮關稅和非關稅壁壘，包括稅收。特朗普於展示的圖片亦列出「對美國徵收的關稅，包括貨幣操縱和貿易壁壘」類別下列出了這些稅率，不過，實際的稅率則較低。

實際使用的公式並非白宮最初暗示的計算方式。

在2月13日準備對等關稅的備忘錄中，特朗普下令進行「全面範圍的分析審查與美國所有貿易伙伴的非對等貿易關係，包括他們的關稅、稅收、非關稅壁壘、匯率操縱和任何其他對市場准入施加不公平限制或對公平競爭構成結構性障礙的做法」。

它沒有列出貿易餘額這一項，但單獨表示非對等貿易是「美國每年大量且持續的商品貿易逆差的一個根源」。

特朗普的關稅計算公式還包括另外兩個參數：進口需求的價格彈性和進口價格對關稅的彈性。這些數字實際上可以相互抵消，合計相當於乘以1。

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