全城注目的長和（0001）千億港口交易傳出暫緩，曾被指親自出馬負責交易的長和兼李嘉誠基金會創辦人李嘉誠似乎心情未受影響，繼續行善。今日，李嘉誠基金會與新加坡國家投資公司淡馬錫旗下信託基金會聯合公布，將購買及捐贈兩部被譽為「治癌神器」的Histotripsy（組織碎化技術）予新加坡國立癌症中心(NCCS)及新加坡國立大學癌症研究所(NCIS)進行臨床試驗，研究新式超音波治療肝癌、腎癌和胰臟癌的方法。
在發布會上，李嘉誠更親身以視像方式參與發布會，指榮幸能和淡馬錫基金合作，聯手送給新加坡兩家醫院治癌儀器，形容Histotripsy為「不可思議」的新儀器。李嘉誠指，淡馬錫基金「為每一代人打造更好的未來」，跟他的「萬變社會，不變承諾」，有深深的共鳴，雙方致力推動，可以改善生活，開創未來的研究和技術。
他又再次感謝Histotripsy主要發明者徐蓁教授，指自去年九月第一部機器到達香港，有50名患有肝癌的病人成功接受了治療。在對抗癌症的鬥爭中，的工作，突顯科學探究的精神。突破超聲技術的界限，重新定義與癌症，這個強大的敵人鬥爭的方式，為患者帶來希望和信心，並對他們的前景產生了真正的影響。他非常期待，這技術發展將對新加坡和其他地區的人，帶來更美好的將來。
除了李嘉誠外，今次出席該發布會的尚包括維港投資的周凱旋、淡馬錫信託基金會主席兼前總理李顯龍太太何晶，以及徐蓁教授。據現場人士描述，何晶更以廣東話表示：「李生，好多謝你！」
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