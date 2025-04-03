在發布會上，李嘉誠更親身以視像方式參與發布會，指榮幸能和淡馬錫基金合作，聯手送給新加坡兩家醫院治癌儀器，形容Histotripsy為「不可思議」的新儀器。李嘉誠指，淡馬錫基金「為每一代人打造更好的未來」，跟他的「萬變社會，不變承諾」，有深深的共鳴，雙方致力推動，可以改善生活，開創未來的研究和技術。

他又再次感謝Histotripsy主要發明者徐蓁教授，指自去年九月第一部機器到達香港，有50名患有肝癌的病人成功接受了治療。在對抗癌症的鬥爭中，的工作，突顯科學探究的精神。突破超聲技術的界限，重新定義與癌症，這個強大的敵人鬥爭的方式，為患者帶來希望和信心，並對他們的前景產生了真正的影響。他非常期待，這技術發展將對新加坡和其他地區的人，帶來更美好的將來。

除了李嘉誠外，今次出席該發布會的尚包括維港投資的周凱旋、淡馬錫信託基金會主席兼前總理李顯龍太太何晶，以及徐蓁教授。據現場人士描述，何晶更以廣東話表示：「李生，好多謝你！」

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