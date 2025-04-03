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鄭志剛認購紫元元可換股債  後者股價大升逾15%成GEM板之冠

在內地提供醫療器械設備融資租賃服務、母嬰月子產業服務及醫療器械設備及耗材貿易業務的GEM板公司紫元元（8233），昨日完成向非執行董事鄭志剛最終全資擁有的SummitEdge Capital Ltd配售可換股債券。該集團今日逆市大升15.34%，現時報2.03元，打入最大升幅GEM板公司之列。

紫元元連同是次配售予鄭志剛的可換股債券，共淨融資5050萬元，融資所得將用於收購及，或開發醫療設備貿易及消耗品業務的新項目、償還短期貸款、及一般營運資金等。據稱，鄭志剛參與投資紫元元，是很大機會看好紫元元的潛力，以至大健康 (即醫療健康) 趨勢，及未來內地經濟信心。資料顯示，鄭志剛是次認購的至換股債券，可以每股1.51元，兌換成超過1324.5萬股紫元元股份，攤佔相當於2.85%股權。現股價已經超過可換股債券行使價。

鄭志剛此前以個人名義，在如美國時尚電商平台Moda Operandi、國內提供充電服務能鏈智電和不動產投資公司璟裕集團，以及小紅書，均有參與投資。他亦曾以「白武士」身份，在2021年入股裕承科金（0279）入股重組。

 

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