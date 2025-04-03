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【久利生專欄】美股加密潮起 香港快追落後？

「2025香港Web3嘉年華」快將舉行，這是金融科技界以至數字經濟領域的一大盛事。而場外的動態同樣引人注目，從新加坡加密圈到美國資本市場，近月來尤為活躍。香港既然已制定發展虛擬資產的路線圖，目標是成為領先的加密貨幣中心，看來仍需加倍努力。

外界普遍將虛擬貨幣的價格起跌視為衡量加密資產成敗的標準，然而Web3及crypto加密行業生態的發展，從來不只是簡單的買入賣出，其核心在於認受性及可交易度。今年的其中一個重要變化，是自美國總統特朗普上台後所帶來的加密友好環境，已推動2025年成為加密企業IPO的元年。

先有日本加密貨幣交易所Coincheck於去年底完成合併上市，再來加密獨角獸Amber Group旗下的數字財富管理平台Amber Premium亦通過合併，其股份自3月中起在納斯達克開始交易。據報，穩定幣發行商Circle更計劃於今年進行IPO(可能是自2021年Coinbase上市以來最大規模的加密企業IPO)。

或許不少人與筆者一樣，在2015至2016年間開始接觸加密貨幣，很快手機上便裝滿了一大堆相關應用程式，有些可能一直用到今天，有些卻沒有再打開過。自此加密公司也同樣走上不同的路，但上市始終是它們的共同目標。據彭博社早前報道，加密貨幣交易所Gemini已提交保密上市申請、Kraken亦積極籌備明年年初的IPO，而新興交易平台eToro據稱亦正加入加密新股行列。

自特朗普上台後，這個被視為最具顛覆性的行業非但未被大幅顛覆，反而獲得更多政策支持。高盛、花旗、摩根大通等華爾街巨頭亦轉而關注尋求上市的加密市場客戶。美國甚至討論為該行業重啟快速上市通道，特別是考慮到不少公司在過去申請上市時曾遭遇重重波折。

因此，即使近期美股市場有所調整，加密企業對上市的熱情似乎未有減退。據保守估計，包括亞洲地區在內，目前至少有超過10家加密公司有意申請IPO。Amber Premium作為首家在納斯達克上市的新加坡加密公司，亦是繼Coincheck後，近月少數成功上市的亞洲加密企業之一。

講到這隻「港起步、星發牌、美上市」的加密獨角獸，原來背後都有段故。最初是一間由幾個前摩根士丹利交易員創立的加密貨幣初創，於2021年B輪融資籌得1億美元資金，僅18個月內估值便增至10億美元。後來B+輪融資再獲得2億美元，並由新加坡淡馬錫領投，紅杉中國、Pantera Capital及Coinbase Ventures等機構亦相繼參與，令其估值飆升至30億美元。

新加坡數年前曾是亞洲最熱門的加密初創企業市場，很多項目都獲得投資。所謂人跟錢走，不少初創公司的高管都因此遷往新加坡，凸顯後者作為加密行業中心的崛起。直至香港發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，部分加密公司雖然名義上總部已不在香港，但實際上已有部分團隊「回流」，業務亦較以往活躍，就像這間Amber一樣。

近年，新加坡試圖打擊加密市場的投機活動，並鼓勵機構參與，因而較易吸引主要做機構客戶的加密企業。隨著各地對加密市場監管逐步放寬，不同司法區有各自的政策註釋及執法框架，但大方向是傳統金融與加密資產的融合。而上市能夠為企業提供了募集更多資金的機會，以應對發展及合規趨勢，並通過更高的透明度及規範性，吸引更多機構級客戶。對於港投公司而言，加密初創絕對是其值得考慮的對象。

加密市場的核心在於全球流動性。近期，本港有全球首隻代幣化貨幣市場ETF推出，將傳統低風險的貨幣市場基金與區塊鏈技術結合，為鏈上投資者提供收益選擇，但這只是一小步。未來若能推出代幣化的「現實世界資產」(Real World Assets，RWAs)及機構級托管投資產品，以及與資產管理公司、私人銀行及受監管的金融機構拓展合作，才是數字財富管理以至家族辦公室發展的一大步。

證監會自去年6月起強制監管虛擬資產交易平台(VATP)，為期12個月的過渡期，將於今年6月1日結束。更新後的虛擬資產交易平台名單顯示，共有11家平台被視為已獲發牌的申請者。由此看來，雖然下個月或不會就此事作出任何公布，但循這條時間線看，不妨期待6月初會否有新消息？

久利生