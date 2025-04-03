施永青表示，對等關稅看似公平，實則不合理，因為一律徵收相等關稅，並沒有考慮到各國的實際情況。「現實是每一個國家生產與需求都不一樣，對自己需要迫切的商品自然會收低一些關稅；對自己也有大量生產的商品自然會收高一些關稅。如果有個國家徵收高關稅的商品，剛好是美國急需的產品，那美國難道也向這個國家出產的這種產品徵收高關稅？這豈不是與美國自己作對？」

施永青又以「股神」巴菲特為例，指其不斷清倉改持現金，反映「股神」對經濟前景一點也不看好。

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