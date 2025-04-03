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美國「對等關稅」出台 施永青：特朗普「小學雞」智慧 令人擔憂

美國總統特朗普宣布對貿易伙伴徵收「對等關稅」，其中對中國商品的累計關稅稅率將升至54%。中原集團創辦人施永青在報章專欄撰文表示，全球經濟都被這項政策弄到天翻地覆。他指，美國總統特朗普以為「對等關稅」對美國最有利，「世界真多得佢唔少」，批評特朗普以他「小學雞」般的智慧，就想重整全球貿易秩序，實在令人擔憂。

施永青表示，對等關稅看似公平，實則不合理，因為一律徵收相等關稅，並沒有考慮到各國的實際情況。「現實是每一個國家生產與需求都不一樣，對自己需要迫切的商品自然會收低一些關稅；對自己也有大量生產的商品自然會收高一些關稅。如果有個國家徵收高關稅的商品，剛好是美國急需的產品，那美國難道也向這個國家出產的這種產品徵收高關稅？這豈不是與美國自己作對？」

施永青又以「股神」巴菲特為例，指其不斷清倉改持現金，反映「股神」對經濟前景一點也不看好。

 

 

 

 

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