總承建商其士—中鐵建設聯營採用其士「全組裝合成」（Full MiC）建築方案，預製MiC組件達3075個，包括住房、走廊、樓梯等模組，並應用「機電裝備合成法」（MiMEP）、智能生產線及建築信息模擬（BIM）等最新技術，將建造時間大大縮短。整個項目由動土至完成，工期僅一年多，從而減低對環境與附近居民的影響，以實現可持續發展的目標。

其士集團主席郭海生表示：「集團樂見香港首個簡約公屋為有需要人士提供更舒適的居住環境，持續實現提速、提量、提質、提效以共建美好社區的願景。其士—中鐵建設聯營的項目團隊將繼續推進牛頭角彩興路及屯門第3A區的簡約公屋項目，以緩解住房需求。」。此外，牛頭角彩興路項目的最後一個MiC組件已於上月完成吊裝，連同屯門第3A區項目及已完成的元朗攸壆路項目，其士—中鐵建設聯營預計於2025年為香港提供超過6000個簡約公屋單位。

其士國際今日股價現時報4元，暫無升跌及成交。

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