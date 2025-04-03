孫宇晨今日（3日）下午2時大動作在港召開記者會，講述上述事件始末。他大致重複早前於本地傳媒受訪時所發表的言論，指上述事件顯示本港信託業「似乎存在明顯漏洞」、「可用以規避金融與銀行監管」，他也重申不是自己遭到欺詐，自己僅是出手相助的「白武士」，並稱自己披露的內容僅是民間調查，不是事件全貌，籲FDT盡快公開相關財務情況，以供公眾檢驗。

孫宇晨指，Techteryx當初選擇FDT，正是因為該機構在港持有信託牌照。但上述疑似詐欺事件令他及Techteryx選擇儲備金保管機構時認為「不能選香港本地持牌信託機構」，因相關機構「沒有內部風險控制機制」、「隨時可轉走客戶儲備金」，形容上述事件是「血的教訓」。

對本港而言，他認為，上述事件不僅對公眾構成風險，也威脅香港作為全球金融中心的聲譽。他指自己及Techteryx尚未與本港證監會接觸，籲本港監管機構與執法部門盡快介入，採取果斷措施堵塞漏洞，防止投資者進一步蒙受損失。

此外，繼早前接受本地傳媒訪問講述事件後，孫宇晨過去12個小時間於社交平台X上連發12則帖文，點名FDT已資不抵債，無法滿足客戶兌付資金，更加碼指控FDT行政總裁卓君強涉嫌欺詐行為。FDT早前已經發出聲明駁斥相關指控，並稱將於本港時間今日下午四時直播回應事件。

公開資料顯示，Techteryx於上月底入稟香港高等法院，指控卓君強及一名新加坡持牌基金管理人YAI SUKONTHABHUND，涉與多家公司共同串謀，以欺詐方式騙取原告及公眾超過5億美元（約39億港元）信託存款，Techteryx就此追討賠償。

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