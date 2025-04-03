標普指去年內地GDP表現良好實現5%增長，有助內地商業銀行去年將不良資產比率5.1%水平，好過該行預期的5.9%。不過今年美國提高關稅，即使在對等關稅公布前，標普已預期關稅衝擊會令內地今年至2027年GDP增長率平均放緩至4%，關稅可能衝擊內地出口相關行業和就業，導致微小企業和無擔保零售貸款產生更多不良債務。現時標普基準預期，今年至2027年內地商業銀行不良資產比率，會在5.5%至5.9%之間波動。

在悲觀預期情况，若內地2025年至2027年的GDP增長平均為3%，則會預計內地銀行的不良資產比率在5.6%至6.4%之間波動，幾乎回到2022年新冠疫情時的水平。若內地在2025年至2027年的GDP增長平均可達5%的樂觀預期情况，預計內地銀行的不良資產比率將在5.2%至5.6%之間波動。

標普全球評級信用分析師Ming Tan表示，內地已經需要應對疫情、房地產低迷周期以及地方政府融資平台風險債務累積，現在還面臨美國對出口商品加徵關稅的額外壓力，對經濟造成的拖累將損害銀行的資產質量。同時，本地宏觀經濟狀況仍不明朗，取決於中國房地產市場的穩定和消費的復蘇，以及解決地方政府融資平台債務負擔的情况，Ming Tan指，內銀資產質量的壓力將逐步來自微小企業和無擔保消費信貸，不過房地產貸款和地方政府融資平台的資產質量將略有改善趨勢。

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