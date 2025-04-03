恒指今早低開564點已見全日低位，收市失守23000點關，伙國指齊見1個月低，科指見7周低。恒指波幅較收窄至360點，成交增33%，至2894億元，見近兩周最多，北水流入增145%至287億元，3周最多。

成交最多的是盈富基金（2800）成交金額增92.2%，至260.24億元，是3月11日後最多；其後為恒生中國企業（2828）成交金額增113.04%，至231.33億元，同樣是3月11日後最多。阿里排第三，成交金額增157.04%，至204.82億元，是3月18日後最多；第四為小米（1810）成交金額減30%，至202.9億元，是3月31日後最少。

全周計，恒指跌2.46%，國指跌2.1%，科指跌3.5%。恒指表現最差的是創科實業（0669），累跌13.4%；國指是申洲國際（2313），累跌10.09%；科指則是地平線機器人－Ｗ（9660），累跌19.5%。

恒指今早低開564點，高位跌204點，低位跌564點，高低波幅360點。上升股份比例為20.21%，下跌為44.69%，無升跌為35.09%。

恒指收市跌352點或1.52%，報22849點，大市成交金額2894億元，較上日增加33.65%，是3月21日3390.92億元成交後最多；國指跌111點或1.31%，報8420點。恒生科技指數收報5313點，跌2.09%。

藍籌股成交金額1329.57億元，佔大市成交45.94%；科指成份股成交金額895.19億元，佔大市成交30.93%；國指成份股成交金額1132.45億元，佔大市成交39.13%。

24隻雙櫃台股，總成交1.39億元人民幣，相當於約1.47億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加31.34%，至195.09億元，佔大市成交6.73%。牛熊證成交金額86.8億元，增加36.56%；窩輪成交金額108.28億元，增加27.43%。

藍籌18隻升，63隻下跌，2隻無升跌。康師傅（0322）升3.5%，收報13元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌14.15%，收報53.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報45.9元，升3.03%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.1元，跌8.73%。

恒指曾跌穿50天線(22652.91點)。科指續低於50天線(5469.38點)。

北水南下合計淨流入287.9億元，較上日增加145.7%，淨流入金額是3月10日296.25億元後最多。北水連續第10日流入，累計流入1027.31億元，對上一次連續10日淨流入是1月2日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1284.18億元，較上日增36.97%，佔香港市場成交額由上日的21.64%增至22.18%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.43%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見22638.21點，是3月4日22547.53點後最低。今日收市報22849.81點，是2月20日後收市新低，當日報22576.98點。連跌2日，累計跌357.03點，對上一次連跌2日是3月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

科指曾跌最多3.24%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5250.64點，是2月13日5201.34點後最低。今日收市報5313.26點，是2月13日後收市新低，當日報5235.28點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

國指曾跌最多2.57%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見8312.46點，是3月4日8209.09點後最低。今日收市報8420.14點，是3月4日後收市新低，當日報8367.47點。連跌2日，累計跌117.2點，對上一次連跌2日是3月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月27日。

焦點股

阿里巴巴（9988）曾跌最多6.54%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為7.89%。低見121.5元，是2月20日118.4元後最低。今日收市報123.5元，是2月20日後收市新低，當日報120.9元。收報123.5元，跌5%。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月5日。成交金額增157.04%，至204.82億元，是3月18日後最多，當日達207.95億元。

小米（1810）曾升最多4.6%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為7.22%。高見46.6元，是4月2日47.5元後最高。今日收市報45.9元，是4月1日後收市新高，當日報46.5元。收報45.9元，升3.03%。成交金額減30%，至202.9億元，是3月31日後最少，當日達169.23億元。

盈富基金（2800）曾跌最多2.47%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.61%。低見22.94元，是3月4日22.78元後最低。今日收市報23.14元，是3月4日後收市新低，當日報23.14元。收報23.14元，跌1.62%。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月19日。成交金額增92.2%，至260.24億元，是3月11日後最多，當日達404.6億元。

恒生中國企業（2828）曾跌最多2.77%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.17%。低見84.84元，是3月4日84元後最低。今日收市報86.04元，是3月4日後收市新低，當日報85.58元。收報86.04元，跌1.4%。連跌2日，累計跌1.25元，對上一次連跌2日是3月31日。成交金額增113.04%，至231.33億元，是3月11日後最多，當日達238.81億元。

午後消息股表現

鄭志剛認購紫元元（8233）可換股債，後者股價大升逾15%成GEM板之冠。

香港快運今日重啟日本石垣及越南芽莊航線。國泰（0293）收報9.36元，跌4.49%。

比亞迪（1211）將擴大韓國銷售網絡。收報374.8元，跌1.73%。

小米（1810）曾升4.6% 小米SU7車禍罹難者家屬刪除相關帖文。收報45.9元，升3.03%。

應收帳增逾800億元人幣 中冶（1618）：因工程結算周期變長及應收政府款項大升。收報1.57元，跌1.26%。

快狗打車（2246）：去年越南GoGoX穩健增長 收入按年升43%。收報0.385元，跌1.28%。

AEON信貸財務（0900）去年多賺2% 末期息多4%每股派0.25元。收報6.1元，升0.16%。

中傳動（0658）：特別股東大會議案不符合股東利益 籲反對所有議案。收報0.88元，升1.15%。

今早及隔晚消息股表現

特朗普對等關稅出台 中國為34% 累計升至54%。

創科實業（0669）見52周低80.55元，收報82.2元，跌12.37%。

聯想（0992）收報9.83元，跌7.79%。

高偉電子（1415）收報24.9元，跌17.82%。

瑞聲（2018）收報41.35元，跌12.76%。

丘鈦（1478）收報7.03元，跌8.7%。

晶苑國際（2232）收報4.51元，跌23.3%。

申洲國際（2313）見52周低51元，收報53.1元，跌14.15%。

泉峰控股（2285）見52周低15.04元，收報15.1元，跌15.26%。

建滔積層板（1888）收報8.79元，跌8.53%。

敏華控股（1999）收報4.28元，跌6.35%。

比亞迪電子（0285）收報37.1元，跌8.73%。

海信家電（0921）收報23.8元，跌6.67%。

歌禮製藥－Ｂ（1672）收報6.5元，跌15.14%。

藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.63元，跌7.91%。

國航（0753）收報4.77元，跌0.21%。

南航（1055）收報3.46元，跌1.14%。

東航（0670）收報2.52元，無升跌。

國泰（0293）收報9.36元，跌4.49%。

德翔海運（2510）收報5.51元，跌15.23%。

海豐國際（1308）收報18.88元，跌11.57%。

特朗普宣布5月2日起取消中國小額包裹關稅豁免。

阿里巴巴（9988）收報123.5元，跌5%。

京東（9618）收報153.5元，跌5.19%。

中國新城市（1321）與中信資本建合營平台，參與收購內地受壓房地產。收報0.66元，無升跌。

京東（9618）香港Dyson風筒銷量升13倍，3日售出10萬包抽紙巾。收報153.5元，跌5.19%。

韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報86.1元，跌2.16%。

煤氣（0003）在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注。創52周高，見6.93元，收報6.9元，升1.47%。

標普惠譽急降合生創展（0754）信貸評級，短期或有流動性問題。收報3.1元，升0.32%。

致豐（1710）由泰國廠應付美國出口業務，料新能源業務三年後佔一半業務。收報0.126元，跌3.08%。

中電（0002）源動聯同領展停車場推電動車充電位服務。收報63.95元，升0.47%。

平保債轉股，持遠洋集團（3377）6.7%。收報0.21元，跌0.47%。

GIC減持財險（2328）至5%以下。創上市新高，見15.2元，收報15.1元，升0.94%。

小米（1810）：SU7電池有兩供應商，隨機安裝，事故車電池待查。收報45.9元，升3.03%。

破頂股表現

破頂股包括，賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.4元，收報1.35元，無升跌；青島港（6198）創上市新高，見6.76元，收報6.5元，跌1.96%；零跑汽車（9863）創上市新高，見58.45元，收報55.45元，跌2.72%；康方生物（9926）創上市新高，見89.9元，收報85.9元，跌2.39%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見18.18元，收報18元，升11.39%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2279元，收報2243元，升0.13%；價值黃金（3081）創上市新高，見74.5元，收報73.42元，跌0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見913.75元，收報913.4元，升0.19%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095元，收報1093元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.565元，收報9.475元，升0.21%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1092.9元，收報1092.9元，升0.06%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見291.6元，收報289元，升0.17%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2136元，收報2109元，升0.62%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1083.75元，收報1083.75元，升0.56%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見46.6元，收報46.6元，升2.64%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7984.25元，收報7984.25元，升0.51%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.86元，收報15.51元，跌0.06%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.08元，收報4.92元，跌0.61%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.09元，收報4.08元，升3.55%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.03元，收報0.89元，升3.49%；金利來集團（0533）創52周高，見1.48元，收報1.48元，無升跌；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.98元，跌1.01%；億和控股（0838）創52周高，見0.91元，收報0.83元，跌3.49%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.2元，收報15.1元，升0.94%；萬洲（0288）創52周高，見7.37元，收報7.29元，升0.28%；煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.9元，升1.47%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.031元，收報0.034元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.064元，收報0.073元，跌10.98%；百利保控股（0617）低見0.42元，收報0.435元，升1.16%；大方廣瑞德（0755）低見0.45元，收報0.47元，跌5.05%；中電光谷（0798）低見0.213元，收報0.216元，跌5.68%；匯盈控股（0821）低見0.029元，收報0.029元，跌3.33%；唐宮中國（1181）低見0.178元，收報0.18元，跌1.1%；京基金融國際（1468）低見0.147元，收報0.148元，跌9.2%；兌吧（1753）低見0.197元，收報0.197元，跌1.5%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.122元，收報0.122元，跌6.15%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，創科實業（0669）低見80.55元，收報82.2元，跌12.37%；申洲國際（2313）低見51元，收報53.1元，跌14.15%；協鑫科技（3800）低見0.93元，收報0.95元，跌2.06%；兗煤澳洲（3668）低見24.2元，收報24.4元，跌2.4%；第一拖拉機股份（0038）低見5.89元，收報6.03元，跌0.17%；海港企業（0051）低見4.34元，收報4.4元，跌2%；大快活集團（0052）低見5.51元，收報5.55元，跌0.89%；REGAL INT'L（0078）低見1.05元，收報1.1元，跌7.56%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.077元，跌4.94%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.35元，收報0.325元，升43.17%；萬華媒體（0426）收報0.058元，升34.88%；創業集團控股（2221）收報0.039元，升30%；金石控股集團（1943）收報0.126元，升28.57%；益美國際控股（1870）收報0.241元，升25.52%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.1元，升21.95%；上諭集團（1633）收報0.072元，升20%；中國三三傳媒（8087）收報0.72元，升18.03%；紫元元（8223）收報2.06元，升17.05%；朗詩（0106）收報0.015元，升15.38%。

下跌異動股，包括，進業控股（8356）收報0.6元，跌25.93%；晶苑國際（2232）收報4.51元，跌23.3%；聲揚集團（8163）收報0.068元，跌20.93%；高科橋（9963）收報0.28元，跌20%；超盈國際控股（2111）收報2.48元，跌19.22%；裕田中國（0313）收報0.085元，跌19.05%；熒德控股（8535）收報0.047元，跌18.97%；駿高控股（8035）收報0.064元，跌17.95%；高偉電子（1415）收報24.9元，跌17.82%；華新手袋國際控股（2683）收報0.51元，跌17.74%。

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