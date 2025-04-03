大市全日沽空金額611.27億元，較上日增加92.09%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.69%升至21.11%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）114.73億元，較上日增加239%，沽空比率由31.14%升至49.6%。
沽空增幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）增加35088.9%，至62.14萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國生科（2820）減少97.8%，至70974元。
藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率49.06%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率40.77%。
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