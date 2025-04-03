按雙方達成協議的日期3月29日，當日之前勵駿的收市價0.11元，該批轉讓勵駿價值約6479萬元。完成交割後，周錦輝在勵駿持股只餘0.39%。李志強及王海平在勵駿的持股則由原來的18.09%，增加至27.59%，並繼續為勵駿第二大股東。其持股僅次於原德晉集團老闆陳榮煉及妻子即台灣藝人安以軒33.19%持股。

勵駿今日股價收報0.113元，無升跌，成交1.64萬元，市值約7.01億元。

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