勵駿創建（1680）多方股東股權出現變動，原創辦人兼前主席周錦輝申報，他及妻子即執行董事陳美儀，同意將手上5.89億股或9.5%股權，轉讓予債權人亦即勵駿股東之一李志強的妻子王海平有份持股的Elite Success International Ltd，藉此抵銷結欠債務。
按雙方達成協議的日期3月29日，當日之前勵駿的收市價0.11元，該批轉讓勵駿價值約6479萬元。完成交割後，周錦輝在勵駿持股只餘0.39%。李志強及王海平在勵駿的持股則由原來的18.09%，增加至27.59%，並繼續為勵駿第二大股東。其持股僅次於原德晉集團老闆陳榮煉及妻子即台灣藝人安以軒33.19%持股。
勵駿今日股價收報0.113元，無升跌，成交1.64萬元，市值約7.01億元。
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