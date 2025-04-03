遠東發展（0035）及周大福企業在澳洲共持股近一成的星億娛樂（The Star Entertainment）發最新公告指，在尋求9.4億澳元融資，仍然繼續與Salter Brothers Capital工作中，但是未獲承諾具約束力的協議，再融資建議亦已經撤回。當中顯示該等再融資建議若干預設條件不大可能獲滿足，該集團對貸款人要求的特定優先安排，甚至提供若干非博彩資產作為抵押品等，亦無法滿足。
星億指，其目前未能夠擬就去年底止年度報告，並因應於3月10日收到Bally's Corporation的建議，與後者接觸。目前該集團在可持續性方面，仍然處於重大不明朗的情況。
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