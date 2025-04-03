天喜堂旗艦產品「天喜堂天喜丸」歷史悠久，在香港及中國内地（尤其廣東省）享有極高的品牌知名度，產品專為調節女性生理周期、促進生殖健康及增強血液循環以提升氣色而設，被廣泛視為婦科健康的可靠良方。

為充分發揮品牌潛力，集團計劃開展全面的市場推廣活動，憑藉其成功的品牌管理及年青化經驗，提升消費者認知度及參與度。同時，集團將擴展分銷網絡，把握新市場機遇及拓展新的客戶群。透過收購業務的互補優勢，是次收購預期可帶來顯著的協同效應，符合集團收購資產及業務之策略，有助強化其長遠願景及提升股東價值。

該集團旗下有標誌性品牌包括腸胃中成藥市場的領導品牌「保濟丸」、家喻戶曉的止痛退燒藥品牌「何濟公」、以及透過融合香港懷舊情懷與創意廣告，成功塑造全新形象的傳統中藥油品牌「飛鷹活絡油」。

健倍苗苗行政總裁黃一偉表示，收購天喜堂是鞏固他們在品牌中藥板塊領導地位的關鍵舉措。『天喜堂天喜丸』將為他們的產品組合帶來高度互補的協同效應。憑藉豐富的品牌重塑經驗，集團有信心全面釋放該品牌的市場增長潛力，為股東創造長遠價值。健倍苗苗今日股價收報1.74元，跌2.25%。

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