香港品牌保健品營銷商及分銷商健倍苗苗 （2161）公布，已完成收購天喜堂藥廠90%股權，總代價為1.71億元。天喜堂現正式成為健倍苗苗的非全資附屬公司。集團指，看好天喜堂獨特的市場定位及長期增長潛力，是次收購將有效強化集團品牌中藥產品組合的戰略佈局。集團可充分把握市場增長機遇，滿足消費者對全人健康解決方案日益增長的需求。
天喜堂旗艦產品「天喜堂天喜丸」歷史悠久，在香港及中國内地（尤其廣東省）享有極高的品牌知名度，產品專為調節女性生理周期、促進生殖健康及增強血液循環以提升氣色而設，被廣泛視為婦科健康的可靠良方。
為充分發揮品牌潛力，集團計劃開展全面的市場推廣活動，憑藉其成功的品牌管理及年青化經驗，提升消費者認知度及參與度。同時，集團將擴展分銷網絡，把握新市場機遇及拓展新的客戶群。透過收購業務的互補優勢，是次收購預期可帶來顯著的協同效應，符合集團收購資產及業務之策略，有助強化其長遠願景及提升股東價值。
該集團旗下有標誌性品牌包括腸胃中成藥市場的領導品牌「保濟丸」、家喻戶曉的止痛退燒藥品牌「何濟公」、以及透過融合香港懷舊情懷與創意廣告，成功塑造全新形象的傳統中藥油品牌「飛鷹活絡油」。
健倍苗苗行政總裁黃一偉表示，收購天喜堂是鞏固他們在品牌中藥板塊領導地位的關鍵舉措。『天喜堂天喜丸』將為他們的產品組合帶來高度互補的協同效應。憑藉豐富的品牌重塑經驗，集團有信心全面釋放該品牌的市場增長潛力，為股東創造長遠價值。健倍苗苗今日股價收報1.74元，跌2.25%。
其他報道
恒指收市跌352點 失二萬三 成交增至2894億 北水流入287億 3周最多
標普：關稅拖累內地經濟 最壞情况內銀不良資產比率或至升6%以上
美國「對等關稅」出台 施永青：特朗普「小學雞」智慧 令人擔憂
鄭志剛認購紫元元可換股債 後者股價大升逾15%成GEM板之冠
李嘉誠捐贈兩「治癌神器」予新加坡 李顯龍太太何晶以廣東話道謝
渣打：美國對「中國+1」國家徵收更高關稅 今年出口佔GDP貢獻將下降
【有片：埋身擊】特朗普關稅政策出爐 美元兌日圓及日經指數料持續走低
應收帳增逾800億元人幣 中冶：因工程結算周期變長及應收政府款項大升
半日沽空金額增74% 恒生中國企業沽空增4倍 南方恒生科技街貨兩個月高
恒指半日跌366點 見1個月低 科指跌2.2% 見7周低 出口股挫 申洲國際跌13%