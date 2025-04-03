英皇鐘錶珠寶指，成立合資公司能結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌在業界豐富的專業經驗，將大大提高「英皇珠寶」品牌在內地的實力及影響力。董事會認為與陳世昌建立戰略伙伴關係是集團擴展其內地珠寶業務一個良好的契機。英皇鐘錶珠寶又指，合資企業將於今年內致力擴大集團於中國內地的零售網絡覆蓋。

同時加強產品研發，引入創新技術，致力打造受歡迎 IP 產品；並透過加強在地人才培訓，提升顧客銷售體驗。集團將全面整合銷售策略，促進中國內地與香港品牌的聯動性。陳世昌亦表明未來將全身投入合資企業的工作，並不會在同一行業投資合資企業以外的生意。

合資企業副董事長兼總經理陳世昌指，很高興能與品牌歷史超過 80 年的英皇鐘錶珠寶建立長足的戰略合作關係，深信憑藉強大的品牌效應以及自己多年在行業的管理經驗為這個充滿傳承魅力的品牌於中國內地扎根並擴展版圖。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思指，與陳世昌建立戰略伙伴關係是集團擴展內地珠寶業務的一個重大契機。陳先生深耕中國內地市場多年，深信他在珠寶行業超過 40 年的管理經驗，以及對內地累積的市場資源及人脈網絡，能與英皇鐘錶珠寶優勢互補，互利共贏。

根據合資協議，合資公司總現金資本承擔為不多於3.46億元人民幣（下同），當中英皇中國出資不多於1.68億元，曉多才出資不多於約1.78億元。當合資公司成立後，英皇鐘錶珠寶於內地的珠寶業務營運將由合資公司接管。英皇中國及曉多才分別有權收取51%及49%的股息或利潤分配。

曉多才主要從事自營投資活動及最終由陳世昌透過投資工具控制，該投資工具持有曉多才約66.67%權益。餘下權益由六位陳世昌的商業伙伴分別持有。

根據合資協議，合資公司的董事會將由五名董事組成，其中三名由英皇中國提名，兩名由曉多才提名。法定代表、總經理及財務經理則由合資公司的董事會提名及委任。

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