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恒隆內地商場與韓國IP Wiggle Wiggle跨界合作

恒隆地產（0101）為慶祝成立65周年，正式啟動全國慶祝活動，與韓國知名潮流IP Wiggle Wiggle跨界合作，「Wiggle We Go快樂出發」主題活動第一站在無錫恒隆廣場舉行。作為周年慶典首個重磅項目，主題活動現場呈現沉浸式場景與獨家限定體驗。

Wiggle Wiggle這個以動人色彩和獨特設計著稱的韓國原創品牌，憑藉其標誌性的笑臉花與Wiggle熊等元素引領城市潮流。此次合作，恒隆旗下其中六大項目——無錫恒隆廣場、武漢恒隆廣場、昆明恒隆廣場、大連恒隆廣場、濟南恒隆廣場及天津恒隆廣場將被打造成創意奇境，通過充滿奇思妙想的主題裝置與歡樂體驗，包括有藝術級沉浸式裝置、創意互動場景及打卡點。

恒隆地產高級董事—內地業務彭兆輝表示，恒隆在過去65年間以『66恒隆廣場』品牌重塑零售疆界，構築商業與社區共生共榮的『城市脈動』。此次與Wiggle Wiggle的跨界合作，正是這一願景的生動詮釋——將全球流行文化基因注入本土體驗，打造令人沉醉的沉浸式空間。此刻我們不僅慶祝恒隆的輝煌歷程，更展望未來的無限可能。

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