為迎接復活節、五一黃金周及母親節，Fashion Walk 將會推出「Chill 『賞』抓運」活動。活動期間，hello 會員於Fashion Walk的參與商戶即日單一電子消費滿 $300 或以上，即可換領代幣 1 個；下午 6 時後於餐飲商戶堂食消費滿 $300 或以上，更可額外獲贈代幣1 個，客人有機會贏取合共逾3.3萬份的禮品及禮遇。每位hello 會員每日最多可換領代幣 2 個。

今個五一黃金周，雅蘭中心、家樂坊及荷李活商業中心將推出「5.1 最高消費『賞』」。由 5 月 1 至 31 日，消費金額最高的首 10 名 hello 會員，可獲得豐富獎賞，其中首名得獎者可獲得 TUMI 旅行箱，價值$10,500，以及總值 $2,000 恒隆電子優惠券。

即日起至5月31日，山頂廣場推出「『賞』你遊山頂廣場」活動，hello 會員憑即日的士機印單據（$50或以上），即可換領 $100 恒隆電子優惠券。優惠限量 500個，先到先得，換完即止。

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