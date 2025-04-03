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Aeon信貸黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長

Aeon信貸（0900）公布去年業續，集團稱由於客戶貸款及應收款項總額增加，公司增加向銀行借款以及其控股公司的借貸。Aeon信貸董事副總經理黎玉光表示，本港經濟過去數年均面對挑戰，但Aeon信貸過去五年的貸款均有增長，他相信未來一年集團貸款增長動力仍可存在。

至於被問到公司資金，如何配合貸款市場需要時，黎玉光於業績會中續指，Aeon信貸現已有足夠的備用貸款額，集團正等息口回落、才借取資金。另他提到，集團於去年底亦向9家地區及本地銀行組成的銀團，借取3億元的可持續表現掛鉤貸款，其利率較一般貸款為低息。

Aeon信貸董事總經理魏愛國表示，雖然香港零售銷售額及私人貸款支出，於去年錄得跌幅，但Aeon信貸的客戶貸款及應收款項，於去年維持增長勢頭。另他提到，香港企業破產個案增加，Aeon信貸亦改進信用評估、以改善資產質素，集團亦於信貸監控模型中，更新的客戶信貸使用指標。

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