至於被問到公司資金，如何配合貸款市場需要時，黎玉光於業績會中續指，Aeon信貸現已有足夠的備用貸款額，集團正等息口回落、才借取資金。另他提到，集團於去年底亦向9家地區及本地銀行組成的銀團，借取3億元的可持續表現掛鉤貸款，其利率較一般貸款為低息。

Aeon信貸董事總經理魏愛國表示，雖然香港零售銷售額及私人貸款支出，於去年錄得跌幅，但Aeon信貸的客戶貸款及應收款項，於去年維持增長勢頭。另他提到，香港企業破產個案增加，Aeon信貸亦改進信用評估、以改善資產質素，集團亦於信貸監控模型中，更新的客戶信貸使用指標。

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