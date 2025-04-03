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三一重工董事會通過來港發行H股上市

內地工程機械製造商三一重工（滬：600031）公告，董事會會議審議通過關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案，旨在推進全球化戰略，加強與境外資本市場對接，提升公司治理水平。

公司稱，議案尚需股東大會審議，包括發行股票種類、面值、發行及上市時間、發行方式、規模、定價方式、發行對象、發售原則及決議有效期等具體方案。

據路透今年初引述消息指，三一重工擬集資最多15億美元（約116.7億港元），並已聘請美國銀行、摩根大通和中信證券進行潛在上市事宜。

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