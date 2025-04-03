公司稱，議案尚需股東大會審議，包括發行股票種類、面值、發行及上市時間、發行方式、規模、定價方式、發行對象、發售原則及決議有效期等具體方案。

據路透今年初引述消息指，三一重工擬集資最多15億美元（約116.7億港元），並已聘請美國銀行、摩根大通和中信證券進行潛在上市事宜。

其他報道

廠商會強烈反對美國實施對等關稅

正力新能今日招股 孖展暫未足額

Webb：特朗普對等關稅可笑 「香港旅客或可受惠美國客來買iPhone」

Aeon信貸黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長

Fashion Walk推「Chill 『賞』抓運」 送3.3萬份禮品

恒隆內地商場與韓國IP Wiggle Wiggle跨界合作

英皇鐘錶珠寶伙前周大福「老臣子」陳世昌組合資企業 拓內地零售網絡

【久利生專欄】美股加密潮起 香港快追落後？

健倍苗苗完成1.71億元收購天喜堂藥廠

遠展及周企持股近一成澳洲賭企星億 未就9.4億澳元融資達協議

勵駿創辦人周錦輝轉讓9.5%持股予第二大股東李志強夫婦

全日沽空金額增92% 恒生中國企業增2倍 比率升至49%

恒指收市跌352點 失二萬三 成交增至2894億 北水流入287億 3周最多

標普：關稅拖累內地經濟 最壞情况內銀不良資產比率或至升6%以上

孫宇晨：已就FDT欺詐事件報案 提供5000萬美元賞金

美國「對等關稅」出台 施永青：特朗普「小學雞」智慧 令人擔憂

鄭志剛認購紫元元可換股債 後者股價大升逾15%成GEM板之冠

李嘉誠捐贈兩「治癌神器」予新加坡 李顯龍太太何晶以廣東話道謝

香港快運今日重啟日本石垣及越南芽莊航線

比亞迪將擴大韓國銷售網絡

GUM：強積金人均首季賺9126元

小米曾升4.6% 小米SU7車禍罹難者家屬刪除相關帖文

渣打：美國對「中國+1」國家徵收更高關稅 今年出口佔GDP貢獻將下降

拼多多未來3年斥逾1000億人幣 提升平台電商生態及流量