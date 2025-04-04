DeepSeek的橫空出世，令AI成為內地炙手可熱的行業， 年輕人朝著這方向一股腦兒般的創業去，似乎是潮流、亦是趨勢。 十多年前，同樣是前海所位處於的深圳南山區， 也曾經是不少創業夢的發源地。當年3G電訊尚待發牌，345G、 三網融合等概念，就如同今日的AI一樣。 筆者第一次坐跨境巴士通過深圳灣關口， 就是去拜訪位於南山工業園的某電信設備研發公司。十多年過去， 年輕人創業夢未變，變的只是追捧的概念。

或許租金便宜，初創公司租用的一個辦公室， 門面光鮮，面積一點也不少，但員工也實在只有三四個， 與香港的寸金尺土形成鮮明對比。初創老闆30來歲，算不上年輕， 姑且在這裡稱呼他作小陳。聽到讚美其辦公室的氣派時， 小陳沒有太大反應，像是這問題已被人問過十多遍似的。「 這地方使用起來確實有點大，畢竟咱們也只需要幾台電腦就能工作， 不過前海有租金補貼政策，不拿白不拿， 這單位也是管理局替我們承租的，地方不用自己找。」 沒比較沒傷害，不過也不能期望赤字嚴峻的庫房， 能在補貼或配套上，趕得上類近地區。

小陳介紹的AI模組是新穎的，試用尚可， 但要人課金，相信也不是易事，畢竟AI推進日新月異， 說不定只要兩三個月，他撰寫的某些程式設計，已能在ChatGD P或DeepSeek免費使用。「我也是大廠出身的，曾經在騰X 做程序編寫，後來去了某科技券商負責選股系統編碼。」 小陳突然說起自己的出身， 莫非是想加強我對他撰寫程式能力的信心？ 我應該沒有露出任何質疑他能力的端倪吧……而事實上也沒有。「 但好景不常，後來股市不濟，高管要我們自己走路，跌跌碰碰， 決定走出來闖，終於走了一條路出來，也不知是對是錯。」說著， 小陳抓一抓頭。這個輕微的舉動，卻令我覺得他不是博人同情， 而是真的真情流露，想訴說自己的故事。

「你聽過『中產返貧』五件套嗎？」 小陳苦笑著說。三件套、五件套是內地的流行術語， 意思就是廣東話的三合一、五合一。與香港一樣， 中產階層從來被政府視為最不需要幫助的一群， 但事實上卻是最需要幫助的一群。有錢人很有錢，窮人很窮， 窮人可以通過教育和努力成為中產， 少數中產可以找機會再上移至頂層，這是社會階層的理想流動狀況， 但這從來都歸於理想。事實是，向上流動的空間日漸減少， 低向中移、中向高移並不存在，反而中產有向下流的趨勢，高稅額、 少援助，將中產進一步推向深淵， 實現日本經濟學大師大前研一所說的M型社會。

說起中產問題，疫後曾聽過一位內地朋友說， 網路上興起一個梗，叫「中產作死三件套」，分別是房貸近千萬、 配偶不上班、二娃上國際。大致就是早些年經濟好的時候， 那些賺到錢的中產，憧憬著過高品質生活，加上手上確實有錢， 於是花大錢買大宅，又要求妻子不上班，專心相夫教子， 再安排小孩子讀國際學校，接受國際化的教育。 結果疫情期間一個浪湧過來，家庭支柱頓時失業，還房貸、 家庭開支、國際學校學費等，成為了莫大負擔，高品質生活被反噬， 中產馬上失救。當時朋友遇到的正是這情況，說起來笑著笑著， 就不禁哭了起來。

「『中產返貧』五件套，是『中產作死』 三件套的進階版，是中產作死的後續延伸。」 小陳知我對三件套有認知後，繼續作進一步解釋。「 中產就算丟了工作，也不是馬上就返貧，畢竟做了多年中產， 手上也有些資產。房子動不了，剛性需求也確實需要住， 但房價不斷跌，這是返貧的其一。子女教育不願意動， 維持國際學校的精英教育，這是返貧的其二。」 三件套升級至五件套，但大問題依舊，仍然有待解決。

「中產不少都是精英，曾經征戰商場， 為企業立下汗馬功勞，能力自信令他們覺得自己操盤投資， 又或實現創業夢，也是可行的選項。說實在，誰不想當老闆？」 倒不是人人也想做老闆，始終老闆創業需要成本，又需要「坐貨」， 萬一回報不似預期，最終只空餘遺憾。「然而這兩年的投資市場， 你也知道輸多贏少；創業的就算意念多好，也要捱過前期耕耘期， 之後也不一定會成功。」這也是事實，特別是內地喜歡「先蝕後賺」 ，即用平價、大額投資先取市佔率， 擊敗對手後才慢慢調升價格尋求利潤空間， 但不少創業者根本沒有足夠財力去捱過「燒錢」期。

「最糟糕的是，好兄弟遇上周轉困難。創業、 投資虧損、還房貸、交學費，全都是借貸的理由。」若果手頭鬆動， 小幅度的借錢也是可行的，畢竟一場兄弟；但若自身難保， 斷然拒絕是唯一方法。「不，不是向你借，而是兄弟走出去借， 但求你去做擔保。」這和自己借有甚麼分別？一旦兄弟償還不了， 到頭來數自然來到自己身上去還。「就是這樣，買房被套、 精英教育、盲目投資、衝動創業、為人擔保，就是『中產返貧』 五件套。」

「你說這些給我聽，是想我同情你， 光顧你的服務嗎？」我鼓起勇氣，打聽小陳說這些話的真實意圖。「 不不不，別誤會，五件套我也不是全中，房貸、 子女教育開支我還付得起，也沒有替人擔保，不過盲目投資， 虧了點錢也是有的。」小陳思索著說。「我只是想說， 衝動創業也許是真的，但我們的設計一點也不含糊，負面說是衝動， 但正面不能說是衝勁嗎？」

果然是大廠精英，說了這麼多， 就是想鋪墊這個讚美自己的話術，但他所說的返貧作死，也是實情。 說到底，這個也是一個人sell我、我sell人的世界，要說好 自己故事作銷售，自然也需要加點心機。

羅仕揚