據外媒引述代表們透露，這是蓄意壓低油價，以懲罰OPEC+聯盟內部違規增產的國家。知情的與會代表指，哈薩克和伊拉克已經多月超標生產，讓沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲失去了耐性。他在會議中表示，如果這些國家再不改正的話，那麼此次超預期的5月份增產計畫將僅是「開胃菜」。

沙烏地能源大臣的今次大幅增產的策略與過去數年他一貫呼籲OPEC+謹慎增產的立場形成鮮明對比，凸顯出產油國聯盟在長期致力於平衡全球石油市場的過程中所承受的壓力。一些觀察人士指，這甚至令人回憶起2020年疫情期間，沙烏地和俄羅斯短暫爆發的油價大戰。

而在事件發生一天前，特朗普宣布大規模關稅措施，原油市場已遭受重創。OPEC+宣布5月增產每日41.1萬桶的消息令油價雪上加霜，加劇油價暴跌。當日布倫特原油期貨價格一度暴跌7.3%，跌破每桶70美元，創下兩年多來最大單日跌幅。

外媒引述加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略主管、前中情局分析師Helima Croft指，今次的決定看起來更像是一種「有控制的施壓」，OPEC領導層希望向哈薩克、伊拉克甚至俄羅斯發出明確警告，若繼續違規超產將付出代價。

另外，投行高盛將布倫特原油的價格預測下調了7%或5美元，至每桶66美元，全年平均價格預計為69美元。該行分析師指，此次油價預測下調中，多達4美元的降幅歸因於經濟受損導致的需求成長預期下調，其餘下調歸因於OPEC+的增產決定。

高盛又指，鑒於經濟衰退風險正在升高，以及OPEC+可能進一步增加供應，該行下調後的油價預測仍存在下行風險，特別是針對2026年的預測。