地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。特區政府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要； 開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場；通過資助計劃，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇；以及及時提供資訊，協助它們更好掌握市場情況，並管理風險。

此外，他指，下周二將公布第四批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與十多家重點企業夥伴簽署合作意向書。新一批企業當中，有深耕高精度人工智能的企業，它研發出的智能交通產品和方案已在全國50多個城市應用；有專注商用服務機器人的企業，其產品已出口至全球40多個國家和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，它已成功在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，並在全球累計申請了900多項專利。可以說，這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力。

香港兩年多以來成功吸引的八十多家重點企業，除了預計未來數年合共會為香港帶來近500億元的投資和創造超過2萬個職位外，亦將助力香港加快推動新型工業化，為香港注入新的發展動能。