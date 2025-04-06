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匯豐總行首設卓越理財尊尚中心 結合科技展百六年歷史

匯豐上周首間卓越尊尚財富中心上周正式開幕，全球首間卓越尊尚財富中心，位於中環總行大廈5樓，相等於1萬平方呎面積。中心設計以科技結合匯豐傳統歷史，包括入口以數碼科技展示歷代匯豐總行大堂、模擬過去銀行櫃位。門外另設歷史牆展示該行自1865年在香港成立以來的文件，例如1865年匯豐股票和匯豐臨時委員會會議記錄複製品、多款歷史鈔票的樣票，以及歷史照片和重要里程碑，並透過屏幕播放「易通財」卡、「萬用戶口」等經典產品廣告。

中心內則展示與匯豐歷史相關的藝術品，包括以過去鈔票主題設計的畫作、舊上海總行天花壁畫照片，另一面則展示以匯豐吉祥物Leo、第三和第四代總行造型的錢罌，以往這些錢罌會售予顧客，以鼓勵儲蓄。

服務上，匯豐指財富中心設有個人化理財體驗，包括中心內設有酒吧及等候區，其中客戶可上載圖片，沖泡印有該圖片的咖啡，同時中心可觀看維港景色。中心部分房間可因應需要進行改動，舉辦財富講座、雞尾酒會等客戶私人活動。

卓越尊尚財富中心駐有接近 100名財富服務相關職員，並設有約40 間設施齊全的會客室，可與客戶就財務規劃、優化投資組合及財富傳承等進行深入討論。

匯豐表示，總行五樓其餘部分將會暫時關閉進行翻新工程，預計於今年第三用於卓越理財客戶。今年下半年該行將繼續推出其他提升服務項目，包括開設另一間卓越尊尚財富中心。