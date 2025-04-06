中心內則展示與匯豐歷史相關的藝術品，包括以過去鈔票主題設計的畫作、舊上海總行天花壁畫照片，另一面則展示以匯豐吉祥物Leo、第三和第四代總行造型的錢罌，以往這些錢罌會售予顧客，以鼓勵儲蓄。

服務上，匯豐指財富中心設有個人化理財體驗，包括中心內設有酒吧及等候區，其中客戶可上載圖片，沖泡印有該圖片的咖啡，同時中心可觀看維港景色。中心部分房間可因應需要進行改動，舉辦財富講座、雞尾酒會等客戶私人活動。

卓越尊尚財富中心駐有接近 100名財富服務相關職員，並設有約40 間設施齊全的會客室，可與客戶就財務規劃、優化投資組合及財富傳承等進行深入討論。

匯豐表示，總行五樓其餘部分將會暫時關閉進行翻新工程，預計於今年第三用於卓越理財客戶。今年下半年該行將繼續推出其他提升服務項目，包括開設另一間卓越尊尚財富中心。