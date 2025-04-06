港交所在2023年正式實施新規則允許特專科技公司上市，特專科技公司分為已商業化公司和未商業化公司。特專科技公司即是在聯交所指定的特專科技行業主要從事產品或服務的研究開發及商業化的公司。而已商業化公司即是經審計的最近一個會計年度收入不少於2.5億港元（約3,180萬美元）的特專科技公司。該收入僅限特專科技業務產生的收入。至於未商業化公司則是收入未達到已商業化公司標準的特專科技公司。

晶泰科技指，在今年3月28日公布的2024年業績中，收入已達到上市規則18C章已商業化公司的收入門檻，即2.5億港元。集團2024年度收入為2.66億元人民幣，按年增52.75%﹔年內虧損為15.17億元人民幣，較2023年虧損19.14億元人民幣收窄，每股基本虧損為0.79元人民幣。

公司指，股份的現有股票將不會受到影響，其將繼續為法定所有權的有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算及登記用途，且將不會涉及公司股份持有人現有股票的任何轉讓或交換。公司股份的現有股票、每手買賣單位及交易貨幣，以及公司普通股股份過戶登記處將不會作出任何其他變動。