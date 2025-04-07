個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌6.76%，折合報465.59元；阿里巴巴（9988）跌9.88%，折合報113.21元；美團（3690）跌8.55%，折合報144.2元；匯控（0005）跌6.84%，折合報77.46元；建行（0939）跌4.3%，折合報6.55元。

道期現跌3.283%；標期現跌3.79%；納期現跌4.81%。日本東證指數現跌8.95%；韓國KOSPI指數現跌5%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌5.98%。

VIX指數隔晚升50.93%或15.29點，報45.31點。

紐油現跌3.41%或2.12美元，報59.87美元；布油現跌3.35%或2.2美元，報63.38美元；金價現跌1.56%或47.64美元，報2990.6美元；LME 銅期貨隔晚跌6.26%或586.5美元，報8780美元。比特幣現跌1.1%或869.47美元，報77938.46美元；美國10年期債息現跌1.96%或0.0785厘，報3.9158厘。

今日焦點股份可留意：

獅騰控股（2562）擬3000萬美元收購內地AI公司。

晶泰（2228）獲聯交所視為商業化，成首家脫「P」特專公司。

普拉達（1913）或獲借25億歐元，供收購Versace。

Aeon信貸（0900）黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長。

恒隆內地（0101）商場與韓國IP，Wiggle，Wiggle跨界合作。

英皇鐘錶珠寶伙前周大福（1929）「老臣子」陳世昌組合資企業，拓內地零售網絡。

健倍苗苗（2161）完成1.71億元收購天喜堂藥廠。

遠展（0035）及周企持股近一成澳洲賭企星億，未就9.4億澳元融資達協議。

勵駿（1680）創辦人周錦輝轉讓9.5%持股予第二大股東李志強夫婦。

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