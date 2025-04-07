公告顯示，公司於2019年註冊成立，是全球抗體偶聯藥物（「ADC」）領域的關鍵領跑者，致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323（一款靶向癌症（包括子宮內膜癌（「1 EC」）及乳腺癌2（「BC」））的HER2 ADC候選藥物）及DB-1311/BNT324（一款靶向癌症（包括小細胞肺癌（「3 SCLC」）、去勢抵抗性前列腺癌（「4 CRPC」）、食管鱗狀細胞癌（「5 ESCC」）及頭頸部鱗狀細胞癌（「HNSCC」）6）的B7-H3 ADC候選藥物）。除核心產品外，還自主研發了：(i)五款其他臨牀階段ADC（即DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419及DB-2304），在廣泛適應症中具有潛力，根據Frost & Sullivan，就總體或主要適應症的開發進展而言，每款均躋身全球臨牀最領先之列；(ii)兩款雙特異性ADC（「BsADC」）（DB-1418/AVZO-1418及DB-1421）預計將於2025年至2026年進入臨牀階段；及(iii)多款其他臨牀前ADC。

基石投資者包括，BioNTech SE；LAV Star Opportunities Limited；蘇州蘇創生物醫藥大健康創業投資基金合夥企業（有限合夥）；Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited；TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及TruMed Health Innovation Fund LP（統稱「TruMed」）；富國資產管理（香港）有限公司及富國基金管理有限公司；易方達基金管理有限公司及易方達資產管理香港有限公司；匯添富基金管理股份有限公司；盤京港景投資基金；MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.；Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC。

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